Benefícios fiscais quase ao nível anterior à troika

Os valores declarados pelas empresas como benefícios fiscais estão praticamente repostos no nível de 2010 – ano anterior à vinda da troika -, quando eram registados 603 milhões de euros de apoios a mais de 26,5 mil negócios. As últimas estatísticas de IRC da Autoridade Tributária são de 2017 e mostram 542 milhões em benefícios, muitas vezes associados a despesas de investimento, num momento em que está em discussão a revisão das medidas de despesa fiscal.

Os apoios que reduzem a fatura fiscal continuam a concentrar-se num universo reduzido de negócios – um quinto daqueles que pagam efetivamente imposto, ou 36,3 mil. É essa uma das principais críticas que têm sido feitas a medidas como o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento e Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial.

O IRC é o segundo mais alto da Europa e o oitavo mais penalizador da OCDE, apenas atrás de França, por efeito das taxas adicionais da derrama estadual criada há nove anos. Desde então, as empresas pagam mais impostos. E a subida atinge os 51% na evolução até 2017, com mais 1,5 mil milhões de IRC liquidado, para 4,5 mil milhões de euros.

37% pagam imposto

Apesar de ainda haver pouco mais de um terço de empresas que pagam IRC, a proporção tem vindo a subir: passou de 28% em 2010 para 37% há dois anos. E ultrapassou finalmente a dos negócios que reportam prejuízo: de 44,1% passou a 32,4%. A balança tornou-se positiva a favor da cobrança.

Com propostas na mesa para reduzir IRC, à Direita, e para aumentá-lo, à Esquerda, falta conhecer a ideia do PS, que pretende ganhar até 270 milhões de euros até 2021 com alterações aos benefícios fiscais, ao mesmo tempo que gasta 200 milhões a descer impostos. Nos negócios, defende-se menos sinais contrários. “É um absurdo esta esquizofrenia de aumentar a taxa de IRC e a derrama e depois criar benefícios fiscais”, diz Pedro Braz Teixeira, do gabinete de estudos da Confederação Empresarial Portuguesa (CIP). Para a CIP, “é preferível haver uma redução da taxa para todos do que dar uma no cravo e outra na ferradura”.

Já o economista João Duque admite que o PS queira apresentar-se “um bocadinho” a cobrir estrategicamente aquilo que foi a proposta do PSD, que vê o IRC em 17% até 2021. O enfoque estará em seguir a tendência nacional e do exterior: “mais impostos sobre o consumo e menos sobre o rendimento”.

PROPOSTAS DOS PARTIDOS

PCP

O PCP, que fala pela CDU também (inclui PEV), preconiza a reposição da taxa normal de 25% e uma taxa de 35% para lucros superiores a três milhões de euros. Por outro lado, defende mais normas que impeçam o planeamento fiscal, isto é, o não pagamento dentro da lei de impostos, uma capacidade ao alcance apenas dos grandes grupos económicos. Propõe tributação das micro, pequenas e médias empresas a uma taxa de 12,5% para lucros inferiores a 15 mil euros. Atualmente, essa taxa é de 17%.

CDS-PP

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, já veio a público defender a redução da taxa de IRC de 21% para 12,5% no prazo de seis anos. “Se há quem olhe com desconfiança para países como a Irlanda, com um IRC de 12,5%; no CDS, queremos ter a mesma taxa dentro dos próximos seis anos. E queremos ver o país a crescer 4% e 5% ao ano como a Irlanda”, disse Assunção Cristas , na Assembleia da República.

PSD

Já quanto ao PSD, Rui Rio prometeu uma redução gradual do IRC em quatro pontos percentuais ao longo da legislatura, passando dos atuais 21 para 17%, por forma a reduzir o esforço fiscal das PME. “Esta redução gradual da taxa de IRC representa que iremos cobrar menos 1600 milhões de euros de IRC às empresas. Este é o custo fiscal da medida”, sublinhou. Entre outras medidas em sede de IRC, até ao montante máximo de 300 milhões de euros, o social-democrata destacou o aumento do prazo de reporte de prejuízos para dez anos.

BE

A última vez que alguma figura de proa do BE falou de IRC foi em maio, antes das eleições europeias. A cabeça de lista ao Parlamento Europeu, Marisa Matias, disse que os “esquemas fiscais que têm sido produzidos e alimentados” na União Europeia são os mesmos que têm permitido que Portugal perca, a cada ano, 780 milhões de euros em IRC para paraísos fiscais”. As propostas do BE nesta matéria serão conhecidas em breve.

PAN

O PAN não defende alterações no IRC, com a maioria das propostas na área do IVA e do IRS. Nas medidas com impacto para as empresas, defende o aumento da taxa nacional de carbono e alterações aos benefícios fiscais . Também defende contribuição extra da energia apenas na produção não renovável e subir a taxa de recursos hídricos na energia e pecuária.

PS

O PS não quer reduzir a taxa de imposto. Prefere melhorar o regime do IRC para as empresas que reinvistam os seus lucros através de um aumento em 20% do limite máximo de lucros que podem ser objeto de reinvestimento (de 10 milhões de euros para 12 milhões), assim aumentando a dedução à coleta de IRC para estas empresas.