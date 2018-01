Benefícios fiscais sobem para 2,4 mil milhões

O Fisco concedeu benefícios fiscais de 2,4 mil milhões de euros em 2016, o que representa um acréscimo de 32% face ao ano anterior, de acordo com os dados divulgados pela Autoridade Tributária (AT), noticiados pelo Correio da Manhã.

Segundo a lista divulgada pela AT, foram atribuídos benefícios a 35.500 entidades, mais sete mil do que em 2015, sendo que cerca de 300 receberam benefícios superiores a um milhão de euros.

A câmara de Lisboa, com 45 milhões, o grupo EDP, com 38 milhões, e a TAP, com 22 milhões, foram as entidades mais beneficiadas em 2016.

Por imposto, a lista do Ministério das Finanças indica que foram atribuídos benefícios fiscais em sede do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no valor de 875,2 milhões de euros em 2016.

Em IRC foram 831,2 milhões e em sede do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos 297,6 milhões.