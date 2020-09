Berlim alerta Londres que falta de acordo terá consequências para a economia

O ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, alertou o Reino Unido sobre as “consequências significativas” para a economia britânica caso as negociações com a União Europeia (UE) fracassarem no que respeita a um acordo comercial após o Brexit.

Uma situação não regulamentada teria “consequências muito significativas para a economia britânica”, afirmou Olaf Scholz, neste sábado, durante uma conferência de imprensa em Berlim, no final de uma reunião dos ministros das Finanças da UE.

Em contrapartida, Scholz espera que a Europa seja capaz de fazer face à saída britânica, “depois dos preparativos que já foram feitos”.

O ministro alemão, porém, disse ainda esperar que as negociações com Londres “alcancem um bom resultado”.

O comissário europeu para os Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, também presente em Berlim, declarou que cabia agora a Londres “restaurar a confiança” com a UE.

“Em qualquer caso, estamos preparados para enfrentar qualquer resultado negativo extraordinário desta discussão”, acrescentou o ex-primeiro-ministro italiano.

Após a saída formal do Reino Unido da UE, em 31 de janeiro, os britânicos e a União iniciaram negociações sobre seu futuro relacionamento comercial e de segurança.

Porém, as negociações estagnaram durante meses e o acordo comercial entre as duas partes, que deveria evitar a reintrodução de taxas alfandegárias, está difícil de alcançar.

Numa altura em que as negociações para evitar um “não acordo” em 1 de janeiro próximo permanecem num impasse, Londres culpou Bruxelas pela origem da disputa que envenenou, na semana passada, uma nova ronda de negociações.