Berlim justifica défice em 2021: “Não atuar seria muito mais caro do que atuar”

O ministro das Finanças alemão disse hoje que “não atuar seria muito mais caro do que atuar” na crise da covid-19 para justificar o défice de 96,2 mil milhões de euros previsto no orçamento para 2021.

Ao abrir o debate orçamental na sessão plenária do Bundestag (Câmara Baixa), o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, salientou que a coligação de conservadores e sociais-democratas no Governo alemão considera “necessário” suspender a sua aposta no equilíbrio orçamental em tempos excecionais como o atual.

“Temos de agir com determinação e com todas as nossas forças nesta crise”, disse o ministro das Finanças alemão e Vice-Chanceler, acrescentando que o “défice zero” alcançado entre 2014 e 2019 nas contas públicas é “a fundação” que agora permite ao Governo federal “reagir” com ajuda às empresas, trabalhadores, trabalhadores independentes, consumidores e famílias.

A convicção de que estava a fazer a coisa certa não impediu, contudo, o ministro das Finanças de reconhecer que o défice previsto para o próximo ano “é muito dinheiro”, uma “enorme soma” que tem “consequências” e que terá repercussões no futuro.

No entanto, este défice servirá para “ajudar a superar melhor a crise”, argumentou Scholz, defendendo que “não agir seria muito mais dispendioso do que agir”.

O ministro, que é também o candidato social-democrata às eleições gerais do próximo ano, disse estar convencido de que a Alemanha seria capaz de reduzir novamente o seu nível total de dívida pública nos próximos anos.

O Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira o orçamento para 2021, que deverá registar um défice de 96,2 mil milhões de euros, o segundo maior da sua história após o deste ano, mas espera regressar a um orçamento equilibrado no ano seguinte.

Cerca de dois terços do défice de 96,2 mil milhões (de um orçamento de 413,4 mil milhões) deve-se ao aumento das despesas, devido a pacotes de estímulos, ajuda e estabilizadores automáticos. O terço restante é uma queda nas receitas através dos impostos.

Devido à pandemia, o Bundestag suspendeu o “travão da dívida” da Constituição, para permitir ao Governo incorrer em novas dívidas.

O Governo está a contar com a maioria parlamentar que o apoia para se manter assim até 2021.