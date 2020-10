BES: Carlos Costa reafirma que auditora deveria ter comunicado reservas sobre BESA

Carlos Costa na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, quando ainda era governador do Banco de Portugal © Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Outubro, 2020 • 20:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num depoimento no Tribunal da Concorrência, no âmbito do julgamento das impugnações às coimas num valor global próximo dos 5 milhões de euros aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP) à auditora KPMG e a cinco dos seus administradores, Carlos Costa procurou justificar a condenação administrativa proferida em junho de 2019.

Na sessão, que decorreu ao longo de todo o dia e ficou marcada por alguns momentos de crispação, Carlos Costa chegou a insurgir-se contra o que considerou ser a "agressividade despropositada para com quem exerceu funções públicas" da inquirição conduzida por um dos mandatários da KPMG, sublinhando a sua qualidade de testemunha e não de acusado, o que levou Duarte Santana Lopes a retorquir que também os arguidos neste processo, "acusados de mentir" pelo BdP, têm o direito à defesa do seu bom nome.

Um dos pontos particularmente abordados na audiência de hoje foi a reunião realizada a 06 de junho de 2014 entre a KPMG e o BdP, na sequência do pedido, feito a 30 de maio pelo supervisor, de informação sobre o valor das imparidades da carteira de créditos do BESA caso não existisse a garantia soberana que havia sido emitida pelo Estado angolano no final de dezembro de 2013.

Ao contrário do que afirma Carlos Costa, no depoimento que prestou ao TCRS no passado dia 07, a responsável pela KPMG Angola, Inês Filipe, assegurara que "não corresponde à verdade" a acusação do BdP de que, de 2011 até 2013, não tinha informação sobre a carteira de crédito do BESA e que a partir de 2014 teve conhecimento da existência de créditos incobráveis de valor elevado (leia mais aqui).

Em causa estiveram, em particular, as cartas emitidas na segunda-feira seguinte, 09 de junho, que Carlos Costa disse hoje terem surgido na sequência da informação prestada na reunião de dia 06, tendo sido confrontado com o facto de as missivas omitirem esse encontro e apenas referirem a informação difundida pelo semanário Expresso nesse fim de semana.

Duarte Santana Lopes sublinhou ter sido a primeira vez, nos inúmeros depoimentos que já prestou sobre o caso Banco Espírito Santo (BES), que o ex-governador se referiu a esta reunião, frisando igualmente o facto de o memorando desse encontro, conhecido apenas no âmbito deste julgamento, não constar dos registos internos do BdP.

Carlos Costa, que por várias vezes invocou o artigo que regula o segredo bancário do Banco de Portugal, afirmou que, por uma questão de "rapidez", este memorando foi transmitido diretamente à administração, assegurando, contudo, que toda a documentação trocada internamente fica registada no sistema do BdP.

O ex-governador afirmou que só nessa reunião de 06 de junho a KPMG deu informação sobre o valor de 3,4 mil milhões de dólares de perdas caso não existisse a garantia soberana (de 5,7 mil milhões de dólares) e que foi pela notícia do Expresso que tomou conhecimento da atribuição de crédito pela filial de Angola do BES a entidades que não se conheciam.

Carlos Costa afirmou que a garantia soberana emitida pelo Estado angolano remetia para um anexo que nunca foi do conhecimento do BdP e salientou o facto de o BESA nunca a ter executado.

Admitindo que a garantia cobrisse as imparidades, para o ex-governador do BdP isso não invalida o facto de terem ocorrido e de ter existido crédito mal concedido, sem que o auditor tenha prestado essa informação ao supervisor.

Na sua decisão, de 22 de janeiro de 2019, que culminou com a autuação em 17 de junho desse ano, o BdP considerou ter ficado provado que, entre 2011 e, pelo menos, dezembro de 2013, a KPMG e os cinco associados visados sabiam que, no âmbito do seu trabalho de auditoria, nomeadamente para efeitos de certificação das contas consolidadas do BES, não tinham acesso a informação essencial sobre a carteira de crédito do BESA e que, pelo menos a partir de janeiro de 2014, sabiam que existia um conjunto de dossiers de créditos considerados incobráveis.

Para o BdP, tais factos deveriam ter determinado a emissão de uma reserva às contas consolidadas do BES e deveriam ter sido comunicados ao supervisor.

A juíza Vanda Miguel questionou Carlos Costa sobre o facto de em meados de 2014 o próprio presidente executivo do BESA, Rui Guerra, ter admitido que o retrato "caótico" contido nas atas da Assembleia-Geral de outubro de 2013, espelhado na notícia do Expresso de 07 de junho, tinha sido alterado com informação entretanto prestada e confrontou o antigo governador com os argumentos de que houve prestação de informação já invocados neste julgamento pela KPMG.

A juíza questionou ainda Carlos Costa sobre a existência de uma garantia soberana e o facto de existir reconhecimento e cooperação com o supervisor angolano (o Banco Nacional de Angola).

No julgamento, que decorre desde o passado dia 03 de setembro no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, está em causa a condenação, pelo Banco de Portugal, da KPMG ao pagamento de uma coima de 3 milhões de euros, do seu presidente, Sikander Sattar, de 450.000 euros, de Inês Neves (425.000 euros), de Fernando Antunes (400.000 euros), de Inês Filipe (375.000 euros) e de Silvia Gomes (225.000 euros), de que todos recorreram.