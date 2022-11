BES: Credores norte-americanos processam Portugal

Dinheiro Vivo 21 Novembro, 2022 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

O Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID)vai avançar com um processo contra Portugal no âmbito do caso BES. O processo em causa foi movido por subsidiárias de dois fundos norte-americanos que emprestaram dinheiro ao banco, a Suffolk (Mauritius) Limited, a Mansfield (Mauritius) Limited e a Silver Point Mauritius, avança o Jornal de Negócios.

As subsidiárias, que são representadas pela firma de advogados PLMJ e pelo Fietta, invocam o tratado de investimento bilateral Maurícias-Portugal de 1997 e fazem parte do conjunto de investidores que emprestaram 808 milhões de euros, através da 808 milhões de euros, à instituição bancária, adianta o jornal.

O financiamento foi garantido pelos dois fundos que detêm as três sociedades que moveram a ação. Além destes, o Oak Finance contava com investidores como o fundo de pensões da Nova Zelândia, esclarece o Jornal de Negócios que, adianta, não doi ainda revelado o valor exigido pelas empresas neste processo.

O processo BES/GES conta com 30 arguidos num total de 361 crimes. Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro. Segundo o Ministério Público (MP), cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.