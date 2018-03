BES: Espírito Santo Property antecipa pagamento aos credores de 12 milhões

A Espírito Santo Property (ES Property) vai pagar 12 milhões de euros aos credores, antecipando o pagamento de dívidas que deveria acontecer este ano e no próximo, segundo informação a que a Lusa teve acesso.

Numa comunicação de hoje aos credores, a Espírito Santo Property Portugal, que está em Processo Especial de Revitalização, diz que “tem desenvolvido um conjunto de iniciativas para corresponder às expectativas dos seus credores” e “gerar a receita necessária” e que está em condições de adiantar duas tranches que devia pagar em 2018 e 2019.

“A Espírito Santo Property Portugal assumiu o compromisso de corresponder ao pagamento de 36 milhões de euros de dívida reclamada pelos credores, de entre os quais fazem parte os mediaticamente conhecidos como “lesados do papel comercial da ESProperty”, através do pagamento integral desse valor em seis prestações, entre 2015 e 2020″, refere a comunicação aos credores, que anuncia que a empresa vai já “concretizar a antecipação do prazo de pagamento das prestações referentes a 2018 e 2019”.

Fonte contactada pela Lusa indicou que em causa está o pagamento de cerca de 12 milhões de euros.

Com esse pagamento, diz ainda a informação a que a Lusa teve acesso, ficam liquidadas as quarta e quinta prestações previstas pagar aos credores e, assim, “resolvidas 84% da totalidade das responsabilidades assumidas pela Espírito Santo Property Portugal”.

A ES Property, que pertencia ao Grupo Espírito Santo, sob o controlo da Rio Forte, gere ativos imobiliários e desenvolve atividades de promoção imobiliária.