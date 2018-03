BES: Grandes Fundos pedem a deputados que questionem governador sobre dívida

Grandes fundos de investimento que tiveram perdas com obrigações BES/Novo Banco enviaram uma carta ao parlamento a pedir uma audição do governador do Banco de Portugal sobre este caso e o que planeia fazer para compensar pelas perdas.

“Cremos que a audição parlamentar de sua excelência o Governador do Banco de Portugal é (…) essencial para tornar evidente a verdadeira extensão dos danos causados pela decisão de retransferência”, lê-se no final da carta de cinco páginas, a que a Lusa teve acesso, em que os fundos consideram que desde a decisão de dezembro de 2015 Portugal tem sido penalizado nos custos da dívida soberana e também os bancos têm maiores encargos com a emissão de obrigações.

No documento, enviado à Assembleia da República, a BlackRock, Pimco Attestor Capital e CQS pedem ainda que o Banco de Portugal explique “quais os passos específicos que está disposto ou planeia tomar no futuro próximo para compensar esses dados”.

No final de dezembro de 2015, o Banco de Portugal decidiu passar para o ‘banco mau’ BES cerca de 2.000 milhões de euros de obrigações não subordinadas que eram do antigo Banco Espírito Santo (BES) e que, aquando da resolução deste (em agosto de 2014), ficaram no Novo Banco.

Essa decisão implicou perdas graves para quem detinha estes títulos e vários fundos de investimento consideram a decisão “ilegal” e criaram o Novo Banco Group, que no total detém cerca de 1,4 mil milhões de euros destas obrigações.

Estes fundos chegaram durante meses a reunir-se com o Governo e Banco de Portugal com vista a ser encontrada uma solução que minorasse as suas perdas, mas em meados do ano passado as negociações foram suspensas.

Em dezembro passado, o Novo Banco Group enviou ao governador do Banco de Portugal uma carta a pedir o regresso às negociações, mas segundo disseram ainda não obtiveram resposta.

Estes fundos têm por várias vezes referido, em comunicados, que a ausência de negociação com as autoridades portuguesas tem impacto nos custos de financiamento da dívida portuguesa, e logo nos contribuintes portugueses, assim como no investimento no capital dos bancos portugueses. Essas mesmas considerações, inclusivamente com dados, são detalhadas na carta enviada à Assembleia da República.

Segundo informações recolhidas pela Lusa, os fundos estão também a fazer lóbi em Bruxelas, estando em contacto com deputados do Parlamento Europeu da comissão de assuntos económicos e monetários, sobretudo espanhóis, franceses e alemães, a quem estão a dar conta do que se passou de modo a pressionarem as autoridades portuguesas a regressarem à mesa negocial.

Um dos argumentos usados pelos fundos é que Mário Centeno já não é só ministro das Finanças, mas também presidente do Eurogrupo, pelo que é responsável por toda a estabilidade financeira da zona euro.