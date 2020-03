Bicicletas elétricas de uso partilhado reaparecem em Águeda com mais tecnologia

A Câmara de Águeda anunciou, nesta terça-feira, a colocação, em fase de teste e de forma gratuita, das novas bicicletas elétricas de uso partilhado, que ressurgem com nova imagem e mais tecnologia agregada.

As bicicletas elétricas de uso partilhado de Águeda (beÁgueda) já estão espalhadas por novos quatro parques: no Posto de Turismo, Câmara Municipal, Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA) e Escola Secundária Adolfo Portela, junto à GNR.

A utilização destas bicicletas está em fase de testes, sendo por isso gratuita durante o primeiro mês de utilização a quem aderir até ao dia 15 de março, informa a autarquia.

“Queremos que as beÁgueda façam parte do quotidiano das pessoas, que sejam usadas nas suas deslocações, que as utilizem para conhecer o concelho, mas acima de tudo que as usem como alternativa a meios de transporte poluentes”, afirma Edson Santos, vice-presidente da Câmara.

As beÁgueda reaparecem com mais parques e bicicletas disponíveis e com nova tecnologia utilizada para gestão dos parques e do sistema de utilização, uma vez que todas estão equipadas com GPS, e cada doca permite o carregamento elétrico da bicicleta.

Para além do cartão de utilizador, que permite retirar as bicicletas do parque, uma nova aplicação, a ‘app’ beÁgueda, permite um uso mais independente, já que, através do telemóvel, o utilizador tem acesso a toda a informação dos parques e bicicletas disponíveis.

A tecnologia de que dispõem permite, entre outros aspetos, que um utilizador pontual, como um turista, as possam usar com maior facilidade, precisando, apenas, de descarregar a aplicação no seu telemóvel.

Neste momento, estão disponíveis 20 bicicletas nos quatro parques já referidos, sendo que é objetivo da autarquia alargar o conceito, numa segunda fase, a outras freguesias, designadamente àquelas que têm apeadeiros da Linha do Vouga próximos de núcleos populacionais, concertando a utilização de meios de mobilidade suave.