Bilhetes para touradas vão pagar mais IVA. Ou não…

Os bilhetes para espetáculos de tauromaquia vão passar a pagar uma taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) mais elevada, deixando de ter uma taxa reduzida. Caso a proposta presente na versão preliminar do OE2020 a que o Dinheiro Vivo teve acesso chegue a bom porto.

Recorde-se que já no ano passado esta proposta constava do Orçamento, quando se pretendia deixar de fora esta atividade cultural da lista de espetáculos com taxa reduzida, mas a sua concretização acabou por ser inviabilizada na discussão e votação parlamentar. PSD, CDS e PCP garantiram a manutenção na taxa reduzida e o próprio grupo parlamentar do PS, contrariando a proposta do governo, quis ver o IVA a 6% para as corridas de touros.

O Partido PAN apontou recentemente que a taxa de IVA para as touradas poderia subir para 23%.

Veremos o que acontece desta vez, tendo em conta a nova composição parlamentar – o reforço de deputados do PAN (de 1 para 4) é quase compensado pelos novos partidos à direita (Chega e IL), mas PSD, CDS e PCP perderam força.

Já as entradas para o Jardim Zoológico passam a pagar uma taxa de IVA de 6%. O governo mantém ainda a taxa de IVA reduzida nos bilhetes para “espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, circo, jardins zoológicos, botânicos e aquários públicos”.

Na proposta de OE2020 é adicionada à lista de bens e serviços com IVA a taxa reduzida “as prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita, guiada ou não, a edifícios classificados de interesse nacional, público ou municipal e a museus”.

