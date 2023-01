Bispo auxiliar de Lisboa: "Confesso que o valor do palco me magoou"

© TIAGO PETINGA/LUSA

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, esclareceu ao final da tarde desta quinta-feira a polémica relacionada com o palco-altar para a Jornada Mundial da Juventude.

Numa conferência de imprensa já depois da reunião com a Câmara Municipal de Lisboa, o bispo assumiu que o valor de 4,2 milhões de euros para a estrutura é excessivo. "Confesso que o número me magoou, magoou-nos a todos. Se não percebesse que me magoava teria de ir ao Júlio de Matos porque não estaria bem", disse, explicando depois que já conversou "com o Presidente da República, o primeiro-ministro, os autarcas e a ministra que acompanha o processo [Ana Catarina Mendes] e ficou combinado ver-se onde se podia debater e cortar alguns custos".

Admitindo que tem "receio de assustar as pessoas" com os números do orçamento da Jornada Mundial da Juventude, D. Américo Aguiar refere no entanto que "os requisitos são semelhantes aos de Jornadas anteriores".

Já Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, justificou o custo do palco lembrando que "Portugal vai ser o centro do mundo" naqueles dias. Questionado sobre a necessidade do palco-altar, Carlos Moedas refere que está a organizar a Jornada Mundial da Juventude para "o bem de Portugal".

Por várias vezes, Carlos Moedas lembrou que "faltam 186 dias" para o evento e que, quando entrou na autarquia de Lisboa (em setembro de 2021), "não estava nada feito" sobre o projeto. "Há que ter um sentido de escala. Só em casas de banho e ecrãs o valor estimado são oito milhões de euros", afirmou, lembrando que "o presidente da Câmara limitou os custos a 35 milhões de euros".

Já sobre as críticas de José Sá Fernandes (que disse que as exigências orçamentais iniciais eram menores do que os 4,2 milhões de euros), coordenador da comissão organizadora, Carlos Moedas disse "desconhecer" as afirmações.

"Tenho muito orgulho em fazer a Jornada em Lisboa", assegurou, assumindo: "Eu assumo as responsabilidades que tiver de responder. Dou o corpo às balas, estou aqui com coragem".