BitCoin. Dez anos de incertezas

A mais popular de todas as criptomoedas cumpre os seus primeiros dez anos de vida, com um percurso marcado pelo boom e forte volatilidade no ano passado e também a incógnita sobre o futuro.

Segundo o El Mundo, quando foi criada, em 2008, o objetivo da moeda virtual era apenas a sua utilização em compras online. As primeiras transações foram feitas no início de 2009 e até hoje não se sabe de onde vieram, pois não existem quaisquer registos.

A falta de controlo e o anonimato das transações são ao mesmo tempo a sua melhor carta de apresentação e a sua maior fraqueza. A volatilidade da moeda virtual faz da BitCoin a personagem principal de inúmeras operações especulativas. Essa inconsistência levou a criptomoeda a atingir máximos em dezembro do ano passado, quando ultrapassou a barreira dos 20 mil dólares (17,7 mil euros). Desde então, a queda tem sido constante.

Atualmente existem mais de 1.400 criptomoedas, embora apenas algumas, como Ethereum ou Litecoin, tenham alcançado algum impacto nos mercados. Em cima da mesa ainda está a discussão sobre se este tipo de moeda tem futuro como meio de pagamento ou como ativo de investimento.

A capitalização de todas as criptomoedas é de 178,1 biliões de euros, dos quais 54% correspondem a BitCoin.