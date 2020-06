Black Creek com participação qualificada na Galp

A Black Creek Investment Management aumentou a sua posição na Galp para 2,030%, acima do limiar necessário para deter uma participação qualificada, foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A 24 de junho de 2020, a Black Creek Investment Management Inc. (Black Creek) comunicou à empresa que, no dia 23 de junho de 2020, aumentou a sua participação na Galp de 1,997% para 2,030%, acima do limite de 2,0%”, lê-se na informação remetida ao mercado.

Em 12 de junho, a gestora de investimentos tinha reduzido a sua participação na petrolífera para menos de 2%.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Galp perderam 2,39% para 10,40 euros.