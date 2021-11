Black Friday: Consumidores gastaram em média 66,3 euros em pagamentos com cartão

Porto, 23/11/2017 - Preparação das montras na rua de Santa Catarina para o Black Friday, dia de saldos e promoções.. . (Adelino Meireles / Global Imagens) © Adelino Meireles / Global Imagens

Os consumidores gastaram, em média, 66,3 euros com pagamentos em cartão na Black Friday, tendo crescido 6% o valor gasto neste dia de saldos face a 2020.

Mas o montante gasto ficou 6% abaixo do verificado na Black Friday em 2019, segundo dados da SIBS Analytics, divulgados esta terça-feira.

"Na verdade, apesar de o valor das compras online ter crescido 39% de 2019 para 2021, este não foi suficiente para suportar a diminuição no valor das transações em loja, que ficaram a -14%", adianta a SIBS num comunicado.

Os dados de pagamento mostram que os consumidores decidiram antecipar as suas compras do dia de sexta-feira para consumir mais ao longo da semana, "com os dias de 22 a 28 de novembro a ganharem um enorme destaque no consumo este ano face aos anos anteriores, registando um crescimento de 17% no total de compras [em comparação com 2019] e de 20% [em comparação com 2020]".

"Os dados revelam ainda uma nova tendência de consumo, em que os portugueses tendem a dispersar a decisão de compra pelos vários dias de Black Week, e já não esperam por sexta-feira [Black Friday], fruto das campanhas comerciais que vão sendo cada vez mais antecipadas", aponta a SIBS.

Segundo a SIBS, "a Black Friday revelou-se também, e mais uma vez, um impulsionador de alterações no consumo, por setor, na comparação com a média do mês".

Frisa que no dia 26 de novembro, "os setores do TOP 5 no número total de compras voltaram a ser "Perfumaria e Cosmética", que este ano se destaca com um crescimento de 2,4 vezes face à media do mês, "Moda e Acessórios", a aumentar 2,7 vezes, e "Jogos, Brinquedos e Puericultura" com um incremento de 1,8 vezes igual aos setores de "Tecnologia" e "Material Desportivo e Recreativo"".

"Por região, os distritos de Portugal que apresentaram maiores taxas de crescimento neste dia face ao resto do mês situam-se sobretudo fora dos grandes centros urbanos - Vila Real, Bragança, Castelo Branco e ainda os Arquipélagos da Madeira e Açores - o que demonstra que o dia de Black Friday e a adesão às compras online tem um efeito cada vez mais disseminado a nível nacional", adianta a SIBS.

Compras online sobem

Segundo a SIBS Analytics, "as compras online voltaram a ganhar destaque nesta Black Friday, dia 26 de novembro, ao atingirem 18% em valor do total de compras eletrónicas [online e físicas], comparando com os 16% de 2020 e os 12% de 2019, o que comprova uma vez mais a tendência de crescimento do comércio digital em Portugal, sobretudo no contexto atual de pandemia".

A maior digitalização dos pagamentos é ainda comprovada, segundo a SIBS, pelos dados relativos a compras com telemóvel, tanto em loja como no canal online. O MB WAY é o método preferencial de pagamento, "com a sua utilização a crescer oito vezes face a 2019 e cinco vezes face a 2020 nas compras em loja, e três vezes e duas vezes nas compras online, respetivamente, em comparação com os anos anteriores".