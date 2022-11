Black Friday. O que vão os portugueses comprar?

Smartphones são os artigos mais pesquisados © THOMAS KIENZLE/AFP

Com a inflação a aumentar, os portugueses têm de fazer contas à vida e procurar comprar de forma a não perturbar o orçamento familiar. Por isso mesmo, fazer compras na Black Friday pode ser uma alternativa mais económica de adquirir aquele artigo que não se compra todos os meses.

A Black Friday acontece a 25 de novembro, mas os portugueses já estão a fazer as suas pesquisas para perceber onde e o que podem comprar mais barato.

A lista de preferências continua a ser liderada pelos produtos de tecnologia e eletrodomésticos, sendo o primeiro lugar ocupado pelos smartphones com 21,5%. Os números são do comparador de preços KuantoKusta, que fez uma análise das pesquisas dos consumidores nacionais e divulga agora a sua antevisão das compras dos portugueses na Black Friday.

Para além dos smartphones, nos lugares cimeiros das pesquisas dos consumidores encontram-se as televisões (11%), frigoríficos (7,3%) e portáteis (6,1%).

Conforme revela o KuantoKusta, as pesquisas de produtos relacionados com tecnologia são efetuadas maioritariamente por jovens dos 18 aos 24 anos, com os smartphones, portáteis e monitores a ocupar o pódio.

Já os consumidores dos 35 aos 44 anos procuram mais por eletrodomésticos, interesse partilhado por utilizadores mais velhos. Os frigoríficos, máquinas de lavar loiça, pequenos eletrodomésticos e artigos de casa e decoração são as preferências destes consumidores.

Como refere o KuantoKusta, entre 17 e 27 de outubro as visitas ao seu site aumentaram mais de 20%, o que revela que os portugueses já não se cingem apenas à Black Friday.

"O crescente cuidado em fazer compras informadas e ao melhor preço, mesmo antes das promoções desta época arrancarem", explica Ricardo Pereira, diretor de marketing do KuantoKusta."A peak season já está a decorrer, ainda que numa fase inicial. Tal como nos últimos dois anos, a tendência é de diluição da procura ao longo do mês de novembro, sendo que já não temos apenas um dia de Black Friday, mas um Black November", revela.

De salientar que por produtos, o mais desejado é a Playstation 5, apesar de estar esgotada nos principais lojistas. Como explica o KuantoKusta, "desde o lançamento da consola da Sony, em 2020, não houve stock para responder à quantidade de encomendas e a escassez e inflação de preços que daí resultou, mantém-se até hoje".

TOP CATEGORIAS MAIS PROCURADAS EM 2022 (ATÉ 31 DE OUTUBRO):

1. Smartphones (21,5%)

2. TVs LED-LCD (11%)

3. Frigoríficos (7,3%)

4. Portáteis (6,1%)

5. Smartwaches (5,9%)

6. Máquinas de lavar louça (4,5%)

7. Monitores para PC (4,1%)

8. Máquina de lavar roupa (4%)

9. Tablets (3,6%)

10. Fornos (3,4%)

11. Placas de fogão (3,2%)

12. Auriculares (3%)

13. Exaustores (3%)

14. Tapetes (2,8%)

15. Ração para cão (2,5%)