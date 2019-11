Black Friday. Portugueses deverão gastar 168 euros

Os portugueses deverão gastar em média 168 euros na Black Friday, mais 22 euros do que no passado, e cerca de 126 euros no Cyber Monday, mais quatro euros do que há um ano, de acordo com o estudo realizado pela Observador Cetelem Natal 2019.

Este ano 39% dos inquiridos admite ter intenção de aproveitar as promoções da Black Friday, com 20% a aproveitar este dia para fazer compras para si e para outros, que não as de Natal (mais 15 pontos percentuais do que o ano passado), embora 16% vá aproveitar a ocasião para antecipar compras natalícias (menos 16 pp do que no passado).

Os portugueses planeiam despender em média 168 euros nas ações de Black Friday, a 29 de novembro, um crescimento de 15% e que representam, em média, mais 22 euros do que em igual período do ano passado. “Os portugueses da região Sul são os que mais revelam intenção de antecipar as compras de natal neste dia (22%)”, refere o estudo, realizado pela Nielsen, entre 16 e 25 de setembro de 2019, junto de uma amostra de 600 indivíduos residentes em Portugal Continental, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos de idade.

Relativamente à Cyber Monday, apenas 18% dos inquiridos diz pretender aproveitar o 2 de dezembro para realizar compras, um recuo face aos 25% no ano passado. “Sendo que 7% planeia antecipar neste dia algumas compras de Natal (menos 14 pontos percentuais que em 2018) e 11% afirma aproveitar o dia para fazer compras para si ou para outros, que não as dedicadas à época”, refere o estudo.

Os indivíduos da região Centro são os mais adeptos da Cyber Monday, aproveitando este dia para iniciar as compras de natal (15%). “Para este dia, os inquiridos em território nacional planeiam gastar em média 126 euros (mais 4 euros que em 2018).”

Metade dos inquiridos não tencionam aproveitar a Black Friday para fazer compras (55% em 2018), um valor que sobe para os 57% na Cybermonday (65% no ano anterior). E ainda há um desconhecimento dos portugueses sobre estas duas épocas promocionais: 22% dizem mesmo não saber o que é a Cybermonday e 10% não sabem o que é a sexta-feira negra.