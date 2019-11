BlackRock reforça participação na EDP para 5%

O fundo de investimento BlackRock reforçou a sua posição na EDP, passando a deter, direta e indiretamente, uma participação qualificada de 5% na empresa, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“No dia 27 de novembro de 2019, a BlackRock comunicou à EDP […] que detém uma participação qualificada de 5% do capital social e dos direitos de voto da EDP. O patamar de 5% foi ultrapassado pela BlackRock no dia 26 de novembro de 2019”, lê-se no comunicado remetido ao mercado.

De acordo com o mesmo documento, este fundo passou assim a ter 4,56% de direitos de voto associados a ações e 0,44% detidos através de instrumentos financeiros.

Antes desta operação, a BlackRock tinha uma participação de 4,997% na empresa liderada por António Mexia.

Na sessão de hoje da bolsa, a EDP cedeu 0,62% para 3,67 euros.