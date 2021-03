Bloco de Esquerda aberto ao diálogo com PS para Orçamento do Estado de 2022

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda. © MIGUEL A. LOPES / LUSA

O Bloco de Esquerda (BE) está aberto ao diálogo com o PS para o Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022). A coordenadora do BE, Catarina Martins, contudo, critica os socialistas por centrarem cada vez mais as negociações com o PSD. O BE organiza a sua próxima convenção nos dias 22 e 23 de maio.

"Nunca perdemos disponibilidade para negociar. Mas o objectivo da negociação não pode ser "ou aceitam isto ou não há caminho". Nós continuamos com abertura mas com abertura para discutir soluções", assinala Catarina Martins em entrevista publicada esta quinta-feira pelo Público e pela Rádio Renascença.

O BE foi o único partido de esquerda que votou contra o Orçamento do Estado para 2021, que foi aprovado com os votos a favor do PS; as abstenções ficaram a cargo do PCP, PEV, PAN e das deputadas não inscritas Cristiana Rodrigues e Joacine Katar Moreira.

A dirigente destaca que, já depois da aprovação do OE 2021, "o Governo se aproximou de algumas medidas propostas pelo BE, ainda que de forma parcelar, como pagar horas extraordinárias a profissionais de saúde".

Catarina Martins acusa ainda o PS se "centrar a sua negociação com o PSD" a nível parlamentar e que "não há abertura do Governo a alterar relações estruturais no país".