Bloco defende que Governo deve conduzir negociações com estivadores

O BE apelou esta quarta-feira ao Governo para que assuma “o seu papel de condução do processo negocial” no diferendo do Porto de Setúbal, considerando “absolutamente inaceitável” que 90% dos trabalhadores sejam precários.

“O que nós achamos é que o Ministério, nomeadamente neste caso a senhora ministra do Mar, o Governo, tem de assumir o seu papel de condução de um processo negocial. É evidente que o Governo faz a mediação desse processo, mas tem que assumir esse papel”, disse o deputado do BE José Soeiro, em declarações à agência Lusa.

O Governo está a acompanhar a situação no Porto de Setúbal, parado devido a um diferendo laboral entre estivadores precários e a empresa de trabalho portuário, que está a prejudicar a exportação de automóveis da Autoeuropa.

Entretanto, o presidente do Sindicato dos Estivadores do Centro e Sul, António Mariano, disse que 90% dos trabalhadores do Porto de Setúbal são precários e, por isso, “está tudo parado” à espera que terminem as “manobras de intimidação”.

Em declarações à Lusa, José Soeiro defendeu que o Governo, que já disse que tem estado a fazer contactos, “tem que garantir, de preferência ainda hoje, que começa esse processo negocial, que se sentam os vários parceiros à mesa e que se encontra uma solução”.

“Nós achamos que é possível e necessário encontrar uma solução. Tem que se garantir que o trabalho temporário não é a norma nos portos”, apelou.

Segundo o deputado do BE, “no caso de Setúbal, a percentagem de trabalhadores precários é absolutamente abusiva: 90% dos trabalhadores do Porto de Setúbal são eventuais”.

“Um porto que tem 309 trabalhadores e apenas 30 estão efetivos, tudo o resto são trabalhadores eventuais, que são contratos muitas vezes ao dia por empresas de trabalho portuário, que são o correspondente às empresas de trabalho temporário para o setor portuário. Esta proporção que acontece no Porto de Setúbal é absolutamente inaceitável”, condenou.

O sindicato, na opinião de José Soeiro, “tem feito uma proposta bastante razoável que é efetivar agora mais 56 trabalhadores”.

“E tem um plano para, por um lado, ir efetivando mais trabalhadores e, por outro lado, aqueles que ficarem como trabalhadores eventuais – que existirão sempre porque há picos de atividade – tenham alguma forma de rendimento garantido, por exemplo, tendo prioridade no preenchimento dos turnos do trabalho suplementar em relação aos que ficam efetivos”, acrescentou.

As críticas do bloquista vão para a administração do Porto e das empresas de trabalho portuário, que acusam de “uma enorme inflexibilidade”.

“Parece-nos uma reivindicação mais que atendível e, portanto, não se percebe porque esta insistência que prejudica o Porto, que prejudica a economia de não regularizar estes trabalhadores”, alertou.