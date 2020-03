Bloco propõe “requisição dos serviços privados de saúde”

O projeto de decreto do Presidente da República que estabelece o estado de emergência nacional prevê a requisição de vários serviços vitais, especialmente no caso da saúde, e no debate parlamentar sobre esta medida, esta quarta-feira 18, o Bloco de Esquerda exigiu que o governo faça “requisição dos serviços privados de saúde” para que os efeitos da epidemia do coronavírus não sobrecarreguem ainda mais o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Catarina Martins, coordenadora do Bloco, disse que o seu partido vai propor a “requisição dos serviços privados de saúde” e que o seu partido “admite este instrumento [estado de emergência], considerado necessário pelo Presidente da República e a que o governo é favorável”.

Referiu ainda que “este instrumento excecional e transitório” não pode “servir para suspender a democracia nem direitos essenciais”.

“Não podemos tolerar quem se aproveita da crise. Para agir, precisa de instrumentos. Para isso – e só para isso – deve servir o Estado de Emergência”, acrescentou ainda a deputada.

“Pela parte do Bloco de Esquerda, admitimos este instrumento, considerado necessário pelo Presidente da República e a que o governo é favorável, conscientes das dificuldades que enfrentamos”.

Presidente antecipa essa necessidade

Recorde-se que o projeto do Presidente já diz que “pode ser requisitada pelas autoridades públicas a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e outras unidades produtivas”.

Relativamente aos trabalhadores, “pode ser determinado que quaisquer colaboradores de entidades públicas e privadas, independentemente do tipo de vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar funções em local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho diversos dos que correspondem ao vínculo existente, designadamente no caso de trabalhadores dos sectores da saúde“, entre outros considerados críticos.