Bloco quer antecipar reforma em dois meses por cada ano de trabalho por turno

Tem sido uma das bandeiras do Bloco de Esquerda e agora quer que entre no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“O trabalho por turnos e noturno confere o direito à antecipação da idade de reforma na proporção da contagem de dois meses por cada ano em trabalho de turnos e noturno e sem qualquer penalização”, lê-se no texto da proposta de alteração entregue hoje no Parlamento.

Por exemplo, para uma carreira de 40 anos seriam quase sete anos de antecipação. Na contagem deste tempo, o BE quer que seja acrescido o trabalho suplementar.

A proposta da bancada bloquista refere que “os encargos da aplicação deste regime são suportados por um acréscimo na contribuição das entidades empregadoras que recorram ao regime de turnos e trabalho noturno”, ou seja, através de um aumento da TSU.

Ainda em termos de pensões, o partido quer ainda um acesso mais cedo para pessoas com deficiência. “Pretende-se assim garantir direito à reforma das pessoas que, aos 55 anos de idade, tenham 20 anos de registo de remunerações relevantes para o cálculo da sua pensão, 15 dos quais correspondam a uma incapacidade igual ou superior a 60%”, justifica a nota enviada ao Dinheiro Vivo.

O BE defende também o fim do fator de sustentabilidade na Segurança Social, a indexação do complemento solidário para idosos (CSI) ao limiar da pobreza já em 2020 e a retoma dos 25 dias de férias por ano.

O partido quer ainda que a atualização dos escalões de IRS à inflação prevista para 2020, uma vez que o Governo optou por atualizar à taxa de inflação de 2019 que se fixou em 0,3%. O Executivo prevê uma variação de preços para este ano de 1,1%, retirando poder de compra às famílias.

Em matéria de impostos, o Bloco insiste do fim da isenção de IMI para os partidos políticos.

O Partido volta a defender o fim das portagens na Via do Infante. “Passados vários anos da implementação das portagens na A22/Via do Infante, a avaliação desta medida não deixa margem para dúvidas sobre o grave erro cometido no Algarve”, lê-se na proposta de alteração.

“As portagens na Via do Infante só acrescentaram mais dificuldades e mais tragédias numa região que continua a debater-se com muitas desigualdades e assimetrias. Sendo uma região que vive fundamentalmente do turismo, o Algarve perdeu competitividade económica e social em relação à vizinha Andaluzia”, justifica o BE.

Entre as propostas apresentadas pelo partido já estão incorporadas as que foram negociadas com o Governo e anunciadas na semana passada.

Artigo atualizado às 14h26, com correção do tempo de antecipação devido a lapso na informação disponibilizada pelo partido