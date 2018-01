Bloco quer reformas sem penalização ainda em 2018

O Orçamento do Estado para 2018 não contempla verbas para acomodar um alargamento do regime das reformas antecipadas para carreiras contributivas longas, mas o Bloco de Esquerda insiste em que o tema seja legislado ainda este ano. E é este o sentido do projeto de resolução que o Parlamento discute e vota na sexta-feira, em que os bloquistas defendem o fim da penalização pelo factor das sustentabilidade nas pensões de quem tem mais de 40 anos de carreira contributiva – que neste momento já é de 14,45%.

A despenalização das reformas antecipadas a partir dos 60 anos de idade e 40 de descontos começou no ano passado a ser discutida na Concertação Social e as contas então apresentadas indicavam que o largamento das novas regras a todas as pessoas que reuniam aquelas características ascenderia a 357 milhões de euros no primeiro ano de aplicação – tendo em conta se reformariam ao longo do ano e não logo no primeiro mês. No seguinte, os custos mais que duplicariam, passando para os 730,7 milhões de euros.

O modelo que veio a ser aprovado em outubro foi mais modesto, custará em 2018 cerca de 48 milhões de euros e abrange um universo de cerca de 15 mil pessoas que são as que têm pelo menos 48 anos de carreira contributiva e as que, tendo 60 anos de idade, têm registos de descontos desde os 14.

Para os parceiros de esquerda do governo, esta primeira fase do novo regime deve agora ser completada. A intenção de voltar a colocar o tema na agenda foi sinalizada este fim de semana por Catarina Martins e concretizada esta segunda-feira com a entrega de um projeto de resolução em que propõe que o Parlamento recomende ao governo para que “no ano de 2018 elimine o factor de sustentabilidade aplicável à antecipação da pensão por velhice”.

Ao Dinheiro Vivo o deputado José Soeiro, do BE, salientou que o governo assumiu o compromisso de rever o regime das reformas antecipadas e de acabar com o duplo corte produzido pelo factor de sustentabilidade, sendo que até agora “apenas se fez uma parte desta revisão. Falta o resto”. O deputado, acrescentou ainda que tem havido discussões com o governo sobre as 2ª fase do regime – dirigida às pessoas com mais de 60 anos de idade e 40 de descontos. Para o BE, além do fim da duplo corte, é ainda necessário que as penalizações mensais (atualmente de 0,5%) sejam diferentes e tenham em conta o número de anos de descontos. “Quem tem uma carreira contributiva de 44 anos, não deve ter o mesmo tipo de penalização de uma pessoa com 40 anos de descontos”, precisou.

O Dinheiro Vivo questionou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social sobre se estavam previstas novas alterações ao regime ao longo de 2018, mas fonte oficial declinou fazer comentários.

O fator de sustentabilidade foi criado (e aplicado pelo primeira vez em 2007) para indexar o valor das pensões ao aumento da esperança média de vida. Quem se reformasse na idade legal para o fazer teria um corte na pensão – que podia anular se optasse por trabalhar mais anos. Mas em 2014 a filosofia foi alterada e passou também a determinar a idade legal da reforma (que este ano é já de 66 anos e 4 meses). Além disto, como passou a ter por referência a esperança média de vida no ano 2000 (e não em 2006 como até aí sucedia) o corte por via deste factor mais do que duplicou e este ano já vai nos 14,45%.

Na proposta o ministro Vieira da Silva levou aos parceiros sociais prevê-se que as pessoas com estas características passem a ter uma ‘idade’ pessoal de acesso à reforma sem penalizações.

Este projeto de resolução vai ser votado na sexta-feira, mas não há certezas de que passe já que durante a discussão do Orçamento do Estado, PCP e BE apresentaram propostas para reforçar o compromisso do governo na concretização deste regime de reformas antecipadas, mas ambas foram chumbadas pelo PS.