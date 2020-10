Bloco rejeita “truques contabilísticos” para o Novo Banco

O Bloco de Esquerda pressiona o Governo sobre a nova injeção de capital no Novo Banco, rejeitando o que classifica de “truques contabilísticos” no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

“O que se passa é que nós não vamos em truques contabilísticos e do nosso ponto de vista não há nenhuma mudança face ao que foi dito anteriormente quer pelo Governo quer por nós”, afirmou o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, no final da reunião com o Governo que apresentou o cenário macroeconómico para o OE 2021.

“Esperamos que nos próximos dias possa haver algumas alterações para defendermos o país porque é da defesa do país que estamos a falar”, acrescentou Filipe Soares que foi acompanhado pelos deputados Mariana Mortágua e Jorge Costa.

Na passada sexta-feira, 02 de outubro, o partido defendeu que qualquer nova injeção no Novo Banco deve ser “realizada pela banca” e não pelos contribuintes, fazendo depender a viabilização do Orçamento deste critério.

Em causa está o acordo para venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star que prevê a injeção de capital por parte do Fundo de Resolução quando se verificam perdas na instituição bancária ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente.

“Alterações qualitativas”

O Bloco de Esquerda, que está a negociar com o Governo várias matérias, espera que nas reuniões dos próximos dias possam existir alterações ao documento que o ministro das Finanças vai apresentar na próxima semana.

“Teremos reuniões nos próximos dias e esperamos que, essas sim, tenham uma alteração qualitativa na resposta que o Governo tem dado e na aproximação a posições que defendem não posições políticas, mas soluções para a vida das pessoas”, frisou Pedro Filipe Soares no final da reunião com o Ministro das Finanças, João Leão e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Questionado sobre os valores do défice, que segundo a RTP se situará entre 7% do PIB e 7,5% neste ano, o líder da bancada parlamentar do BE afirmou que “devemos perceber que estamos numa situação extraordinária e exatamente por isso o conjunto de pressões que existiam em torno desse valor do défice não existem neste momento”, lembrando o que aconteceu na anterior crise.

“Sabemos o que aconteceu durante o período da troika e sabemos que em que à crise se foi acrescentando crise pelas escolhas públicas e o resultado foi a destruição brutal da economia do emprego e do rendimento das famílias”, concluiu.