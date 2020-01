Bloco sem condições para votar a favor do OE. Mantém abertura para negociar

O Bloco de Esquerda (BE) diz que não estão reunidas as condições para que o partido vote favoravelmente a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, mas mantém disponibilidade para negociar com o Governo.

“A Mesa Nacional considera que não há condições para o BE votar favoravelmente a proposta de OE apresentada pelo Governo”, disse Catarina Martins, em conferência de imprensa “No entanto, a Mesa Nacional regista que estão em curso, ainda, negociações entre o BE e o Governo, o PS, e achou por bem não interromper esse processo negocial”.

Esta semana estão marcadas reuniões tanto a nível setorial como com o primeiro-ministro, disse Catarina Martins, que não poupou críticas à proposta que o Executivo vai levar à votação no Parlamento.

“Este é um OE que não tem políticas de recuperação dos rendimentos do trabalho, salários e pensões, que respondam por um país onde os salários e as pensões são ainda tão baixos”, disse. As medidas apresentadas “não são mais do que a aplicação de normas que já tinham sido aprovadas nos outros quatro anos, quando houve um acordo negociado entre o PS e os partidos à sua esquerda”.

Catarina Martins criticou ainda a vontade do Governo de terminar o próximo ano com um excedente orçamental. Para o Bloco, o “OE peca por privilegiar o excedente orçamental em detrimento do investimento que o país necessita”, considerando o “fraco investimento” público como “um problema económico grave”.

O órgão partidário reuniu este sábado para decidir qual o sentido de voto do OE 2020 na generalidade, uma reunião que ocorre depois de na sexta-feira o partido, e o PCP, ter sido recebido por António Costa em São Bento, para em conjunto encontrarem formas de para a viabilização do OE.

A proposta de OE vai a votos na sexta-feira, 10 de janeiro, com a votação final a ter lugar a 7 de fevereiro.