Bloggers portugueses lançam livro #EuFicoEmPortugal para promover o turismo

Regresso da actividade turística no centro da cidade do Porto. Passageiros de cruzeiros turísticos pelas pontes do Rio Douro em Barcos Rabelos. Ribeira do Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2021 • 07:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de percorrerem Portugal de lés a lés, no âmbito da iniciativa #EuFicoEmPortugal, da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP), 25 bloggers de viagens portugueses lançam um livro para promover o turismo nacional.

Em comunicado, a ABVP afirma hoje que, depois de explorarem todo o país, os 25 bloggers portugueses desafiam agora, através do livro #EuFicoEmPortugal, "os compatriotas a serem agentes ativos na recuperação da economia nacional".

Com o objetivo de "promover o turismo em Portugal", os 25 bloggers mais influentes de viagens em Portugal celebram no livro as "inúmeras belezas, menos exploradas" do país.

O livro, que vai ser apresentado quarta-feira no concelho de Montalegre (um dos destinos mencionados), surge no seguimento da iniciativa #EuFicoEmPortugal da ABVP que, em 2020, colocou meia centena de bloggers a percorrer o país de lés a lés.

A iniciativa tem vindo a contribuir para "atenuar o brutal impacto da pandemia no turismo nacional", em particular, nos territórios de baixa densidade, refere a ABVP, acrescentando que os bloggers tem inspirado os turistas nacionais a "irem para fora cá dentro".

Reflexo de olhares e experiências muito diversificados sobre os destinos espalhados pelo território nacional, o livro desce de Melgaço "onde um Outro Portugal começa" e segue ao encontro de histórias encantatórias como a da baleação na Ilha do Pico.

Entre o calor das gentes e os sabores alentejanos, a narrativa vai-se regando com os poucos conhecidos vinhos da Beira Interior, perdendo-se com as minas abandonadas de São Domingos e contemplando o Gerês, os Castelos de Sintra, os montes de Alvarenga, a lagoa de Óbidos, o rito Tejo e a empreitada em Loulé.

Citado no comunicado, o presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, Filipe Morato Gomes, diz que quanto mais viaja, mais tem a certeza de "viver num país extraordinário, com uma diversidade a todos os níveis notável".

Para o blogger, que já visitou mais de 100 países e deu duas voltas ao mundo, estas páginas "são um tributo a Portugal" e celebram a sua "riqueza humana, paisagística e cultural".

"Este livro, em nova colaboração com a editoria Idioteque, é, pois, o epilogo dessa iniciativa que rapidamente extravasou as fronteiras da associação e tomou proporções por nós nunca imaginadas", afirma, dizendo esperar que os leitores se sintam inspirados a explorar o país.

Também Rui Barbosa Batista, fundador do blogue BornFreee e jornalista, refere que "o livro não fala só de lugares", mas de pessoas - "o maior património" - e experiências vividas por todo o território, de Trás-os-Montes ao Alentejo.

"Com a iniciativa #EuFicoEmPortugal os bloggers de viagem contribuíram, durante meses, e como poucos, para uma mais salutar coesão do território. Exploramos muitos territórios, revelamos culturas e tradições e, com o nosso trabalho, demos também a conhecer pessoas inspiradoras, que também parecem esquecidas...e que agora ficam imortalizadas nesta obra", salienta.

Já o editor do livro, Manuel Andrade, afirma que a Idioteque "não poderia passar ao lado da iniciativa", cujo objetivo é "reanimar o turismo português nesta fase tão conturbada".

Na quarta-feira, o lançamento do livro #EuFicoEmPortugal poderá ser acompanhado "online" através da página da ABVP na rede social Facebook.

O livro chega às livrarias nacionais em 22 de junho de 2021.