Blue Bio Value escolhe 15 startups, cinco são portuguesas

Das 15 empresas selecionadas para o programa de aceleração Blue Bio Value, um terço são startups portuguesas. Numa segunda edição em que as candidaturas duplicaram, há nove nacionalidades representadas, em projetos originários de Espanha, Dinamarca, Suíça, Itália, Canadá, Brasil, Reino Unido e Índia, além de Portugal.

As fundações Oceano Azul e Calouste Gulbenkian marcam hoje o arranque da segunda edição do Blue Bio Value, um programa de aceleração de empresas ligadas à bioeconomia azul, que recebeu mais de 110 candidaturas, das quais 15 foram escolhidas para avançar com projetos inovadores e que cumprem o objetivo de utilizar melhor o imenso valor do oceano.

Com uma linha de costa com mais de 2800 quilómetros, Portugal é um país com condições naturais privilegiadas para explorar os recursos marinhos. Contudo, tirar partido desses recursos e transformá-los em negócio ainda está longe de ser uma realidade em velocidade cruzeiro. E é precisamente essa realidade que as fundações Oceano Azul e a Calouste Gulbenkian querem mudar, aliando esforços e dando vida a um programa de aceleração de startups ligadas à bioeconomia azul.

Os objetivos parecem estar a ser cumpridos: na edição de estreia, no ano passado, foram portuguesas duas das três vencedoras. A Undersee desenvolveu um mecanismo de recolha de dados de qualidade da água em tempo real, enquanto a SEAentia se dedica à produção sustentável de corvina em aquacultura num sistema de recirculação; a holandesa Hoekmine. As três ideias conseguiram um financiamento total de 45 mil euros para o desenvolvimento de projetos dedicados à bioeconomia azul.

Na edição atual, estamos agora em fase de apurar as melhores. Ao longo das próximas cinco semanas, as empresas selecionadas irão “validar a tecnologia que tem vindo a ser desenvolvida, adquirir competências de gestão e criar bases para o desenvolvimento de novos negócios sustentável e economicamente viáveis, para que possam competir num mercado global”, explicam as promotoras do evento. As statups têm ainda oportunidade de aceder a uma rede única de mentores, nacionais e internacionais, parceiros especialistas de várias indústrias e potenciais clientes e investidores.

Às startups que participam no programa Blue Bio Value serão ainda atribuídas ajudas de custo até ao montante de 7500 euros. “Adicionalmente a este apoio financeiro, as empresas que mais se destacarem no decorrer da aceleração poderão receber um prémio de 45 mil euros para o desenvolvimento dos seus projetos.”