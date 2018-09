“Temos boas razões para estarmos mais otimistas” sobre futuro aeroporto

“O país cometeu um enorme erro”: é assim que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, resume a decisão do Governo em adiar, durante anos, a construção de um novo aeroporto complementar à Portela. O responsável, que falava na última sexta-feira, dia 8, no almoço de associados da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) não se cansou, porém, de sublinhar que “temos boas razões para estarmos mais otimistas” sobre a solução base assumida pela ANA – Aeroportos de Portugal e pelo Estado português relativamente ao futuro aeroporto do Montijo.

Medina não desarmou. “Somos um país que consegue ter a principal infraestrutura de conetividade internacional classificada como provisória desde o tempo em que Marcello Caetano assinou o despacho para se estudar o novo aeroporto de Lisboa”, lamentou. “Recordo-me bem”, prosseguia, “como há poucos anos atrás se dizia que nós não precisávamos de uma nova infraestrutura, que isso era um desvario e que teríamos capacidade para as próximas décadas. Não temos”.

Agora, “a cidade não abdica de ter uma infraestrutura que nos assegure mais investimento e emprego”, insistiu o executivo de Lisboa. Por outro lado, defende que “o desenvolvimento do aeroporto não se pode fazer através do aumento das taxas aeroportuárias”, sob pena de colocar em risco a competitividade global do destino.

Mas, enquanto a solução chega e não chega, “a nossa principal porta de entrada, o Aeroporto Humberto Delgado, está sobrelotado”, denunciou o presidente da AHP, Raul Martins, porta-voz de um consenso entre os hoteleiros. “Não teremos capacidade para receber mais turistas”, reclamou, acrescentando que prevê uma queda de cerca de 4% na taxa de ocupação dos hotéis de Lisboa nos próximos quatro anos.

O presidente da AHP disse ainda que a ANA – Aeroportos de Portugal já veio anunciar que irá pensar no Aeroporto de Beja como alternativa ao de Lisboa em 2018. Segundo Raul Martins, a concessionária do aeroporto assegurou que “não conseguirá trazer mais do que 6%”, num ano em que o aumento previsto da oferta hoteleira é de 10%.