Bolsa de Iniciativas de investigação e inovação agrícolas alargada a projetos do PRR

A Bolsa de Iniciativas para a produtividade e sustentabilidade agrícolas foi alargada e simplificada, por portaria hoje publicada, para facilitar a apresentação de novos projetos no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Esta bolsa foi criada em 2015 para promover o encontro entre interessados em desenvolver iniciativas de inovação no setor, aglomerando projetos em torno de objetivos semelhantes.

O objetivo do alargamento do âmbito da bolsa e simplificando procedimentos, explica o Ministério da Agricultura na portaria, é o de "facilitar" a apresentação de novos projetos de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+I) no âmbito do PRR e de iniciativas que levem à criação de soluções para problemas ou oportunidades, promovendo o encontro entre os interessados e evitando o desfasamento ou a sobreposição de objetivos dos planos de ação.

"Importa proceder ao aproveitamento da Bolsa de Iniciativas existente e operacionalizada na estrutura de apoio da Rede Rural Nacional (RRN), para o efeito da apresentação de iniciativas também, às medidas constantes do PRR", justifica o executivo no diploma.

O PRR define investimentos e reformas visando aumentar a competitividade e a resiliência da economia com base em I&D, inovação, diversificação e especialização da estrutura produtiva.

Esta foi a segunda alteração à portaria que, em 2015, criou a Bolsa de Iniciativas da Parceria Europeia de Inovação (PEI) para a produtividade e sustentabilidade agrícolas, nomeadamente para efeitos do apoio de medidas do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).