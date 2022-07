Bolsa de Lisboa abre a a subir 0,61%

Bolsa de Lisboa abre a subir © André Luís Alves/Global Imagens

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em terreno positivo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,61%, para os 5.915,33 pontos.

Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa registou uma queda acentuada, em linha com as principais praças europeias, com o índice PSI a perder 2,89% para 5.879,42 pontos e todas as cotadas no 'vermelho'.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, a Altri foi a que mais perdeu, terminando a sessão com uma desvalorização de 9,64% para 5,81 euros.

No resto da Europa, Milão caiu 2,99%, Frankfurt 2,91%, Londres 2,86%, Paris 2,68% e Madrid 2,48%, com as bolsas fragilizadas devido aos receios de uma recessão.