Bolsa de Lisboa abre a cair 0,11%

A bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira no vermelho, com o principal índice (PSI) a cair 0,11% para 6.234,52 pontos, depois de ter encerrado a última sessão em alta. Na terça-feira, o PSI fechou a subir 1,34% para 6.241,14 pontos, com a Galp a liderar os ganhos.

Das 15 cotadas que integram este índice de referência, 12 subiram e três desceram. A Galp destacou-se com uma subida de 3,46% para 10,60 euros.

Nas descidas, os CTT perderam 0,29% para 3,39 euros, o BCP baixou 0,20% para 0,15 euros e a Mota-Engil 0,16% para 1,22 euros.