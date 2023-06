© Daniel ROLAND/AFP

A Bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,24%, para os 5 931,97 pontos.

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI a recuar 0,92% para 5 946,18 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 12 desceram e quatro subiram.

No resto da Europa, Paris retrocedeu 0,79%, Londres 0,76%, Madrid também 0,76% e Frankfurt 0,22%.