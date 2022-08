© André Luís Alves / Global Imag

A bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira no vermelho, com o principal índice (PSI) a recuar 0,26% para 6.142,71 pontos, depois de ter encerrado a última sessão a subir.

Na segunda-feira, o PSI fechou a ganhar 1,35% para 6.158,70 pontos, acompanhando a tendência das principais praças europeias, com a Greenvolt a liderar os ganhos.

Dos 15 títulos cotados no índice principal, 12 encerraram em terreno positivo, com as ações da Greenvolt a subirem 3,97% para 9,43 euros, e três em terreno negativo.