PSI20 segue em alta com Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos

A bolsa de Lisboa seguia hoje positiva, mantendo a tendência da abertura, com a Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos e a EDP evitar maiores perdas.

Na quinta-feira, última sessão antes do período da Páscoa, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou com uma subida de 3,07% para 4.196,31 pontos, acompanhando a tendência positiva das bolsas europeias.

Hoje, pelas 08:55, o principal índice de referência, o PSI20, avançava 0,59% para 4.221,25 pontos, com 16 títulos dos 18 que o compõem a negociarem positivos e dois negativos.

Do lado dos ganhos, as ações da Altri e da Ibersol eram as que mais subiam, com ganhos de 2,63% e 2,46% para 4,45 euros e 4,58 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins avançava 1,39% para 15,35 euros e a Galp subia 1,22% para 10,40 euros, enquanto o BCP valorizava 1,17% para 0,10 euros.

Do lado das perdas, a Mota Engil e a EDP eram as ações que desvalorizavam, ao recuarem 1,51% e 1,30% para 1,31 euros e 3,71 euros, respetivamente.

Lisboa seguia entre uma Europa que negoceia otimista, animada com os acordos alcançados nas reuniões chave do Eurogrupo na quinta-feira e da OPEP+ no domingo para cortar a produção de petróleo.

Após a pausa da Páscoa, as bolsas europeias abriram hoje com tendência positiva, apesar de Wall Street ter terminado mista na segunda-feira, à espera que hoje se inicie a temporada de apresentação de resultados, na qual se poderia começar a ver o impacto da covid-19.

Os bancos JPMorgan Chase e Wells Fargo darão a conhecer hoje os resultados do primeiro trimestre deste ano.

Hoje soube-se que o comércio externo da China, primeiro foco da pandemia, caiu 6,4% no primeiro trimestre face ao mesmo período de 2019 devido ao impacto da pandemia, dado que mesmo assim foi melhor que o esperado pelos analistas.

Entretanto, hoje os mercados esperam as previsões de crescimento global do Fundo Monetário Internacional (FMI), marcadas pela pandemia da covid-19.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0933 dólares, contra 1,0933 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em alta, a cotar-se a 32,00 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 31,74 dólares na segunda-feira e o mínimo de 24,74 dólares em 01 de abril.

(Notícia atualizada às 10h42)