Bolsa de Lisboa abre a subir 2,36%

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 2,36%, para os 3.895,57 pontos, horas depois do primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado um pacote de medidas para fazer face ao coronavírus. Já a bolsa de Tóquio fechou a perder, com o principal índice, o Nikkei, a recuar 6,08%.

Em Espanha, a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) proibiu hoje as vendas a descoberto das ações que mais caíram na sessão de quinta-feira da Bolsa de Madrid. O principal índice deste mercado financeiro, o Ibex 35, caiu 14,06% na quinta-feira, a maior queda da sua história.

A proibição estende-se a todas as ações líquidas admitidas à negociação nas bolsas espanholas cujo preço caiu mais de 10% na sessão de quinta-feira e a todas as ações ilíquidas com uma queda superior a 20%.

De acordo com a CNMV, estão envolvidos um total de 69 títulos, incluindo Abengoa, Acciona, FCC, ACS, Acerinox, Aena, Airbus, Amadeus, BBVA, Santander, Bankia, Bankinter, CaixaBank, Enagás, Ence, Endesa, Ferrovial, Gestamp, Iberdrola, Inditex, Merlin, NH, OHL, REE, Repsol, Talgo, Técnicas Reunidas e Telefónica.

As vendas a descoberto destinam-se a provocar uma diminuição no preço das ações, com o objetivo de serem recompradas a um preço mais barato.

Dia negro

Ontem, a bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a cair 9,76% para 3.805,92 pontos, no nível mínimo desde novembro de 1995, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram com quedas acima de 10%.

A bolsa de Paris desceu 12,28%, a queda mais forte da sua história, Frankfurt afundou 12,24%, na pior sessão desde 1989, e Madrid também registou uma descida de 14,06%, a maior desde que existe o Ibex 35. Milão fechou a perder 16,92% e Londres caiu 10,87%.