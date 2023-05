Bolsa de Lisboa cai 0,55% em contraciclo com Europa

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Maio, 2023 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa terminou a sessão em baixa esta quinta-feira, com o índice PSI a descer 0,55% para 6 056,56 pontos, ao contrário das principais praças europeias, que subiram.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 desceram e cinco subiram. A Greenvolt liderou as descidas e caiu 3,01% para 6,43 euros. A Sonae perdeu 2,22% para 0,95 euros, após ter anunciado na quarta-feira, já com o mercado encerrado, que no primeiro trimestre teve lucros de 26 milhões de euros, uma queda de 38,3% face ao período homólogo de 2022.

De acordo com a Sonae, esta queda dos lucros deveu-se ao "esforço para apoiar as famílias, à pressão inflacionista, ao aumento dos custos de financiamento e fiscais, imparidades de ativos, e por depreciações mais elevadas na sequência do investimento na expansão e digitalização" dos negócios.

A EDP Renováveis desceu 1,84% para 19,71 euros, a EDP baixou 1,53% para 4,75 euros, a REN recuou 1,17% para 2,53 euros e a Corticeira Amorim caiu 0,99% para 9,98 euros. Ainda nas descidas, o BCP recuou 0,18% para 0,23 euros e a Semapa 0,14% para 13,98 euros.

Em sentido contrário, a Navigator foi a que mais subiu (1% para 3,43 euros). A travar uma maior descida do PSI estiveram ainda os ganhos da Jerónimo Martins (0,80% para 22,76 euros), da Altri (0,80% para 4,05 euros), da Galp (0,56% para 10,80 euros) e da Mota-Engil (0,48% para 2,08 euros).

No resto da Europa, Frankfurt subiu 1,33%, Paris 0,64%, Londres 0,25%, Milão 0,14% e Madrid registou uma ligeira variação positiva de 0,02%.