Bolsa de Lisboa em alta com 16 dos 18 papéis do PSI20 a subirem

A bolsa de Lisboa estava hoje em alta, com 16 das 18 ações do PSI20 a subirem, lideradas pelos ‘papéis’ da Altri e da Semapa que subiam 2,46% para 7,92 euros e 1,47% para 20,65 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a avançar 0,76% para 5.793,40 pontos, com 16 ‘papéis’ a valorizarem-se, um a cair (Ibersol) e um inalterado (F. Ramada).

Além das ações da Altri e da Semapa, as da Galp e dos CTT eram outras das que mais subiam, estando a valorizarem-se 1,32% para 17,29 euros e 1,27% para 3,022 euros. No mesmo sentido, as ações do BCP e da Navigator também subiam, designadamente 1,23% para 0,2807 euros e 1,20% para 5,48 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, exceto Paris, pendentes da formação do Governo em Itália. O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu hoje em alta, a cotar-se a 79,44 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,27% que no encerramento da sessão anterior.

Em Nova Iorque, o mercado de Wall Street terminou em alta na segunda-feira, com o Dow Jones a subir 1,21% para 25.013,29 pontos, depois de ter subido em 26 de janeiro até aos 26.616,71 pontos, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

O Nasdaq também fechou a subir, designadamente 0,54% para 7.394,04 pontos, após ter subido em 12 de março até aos 7.588,33 pontos, atual máximo de sempre. A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1783 dólares, contra 1,1749 dólares no fecho de segunda-feira.