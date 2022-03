Bolsa de Lisboa em alta com BCP a liderar ganhos, a subir mais de 4%

Ações dos CTT valorizaram © Amin Chaar/Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a subirem 4,10% para 0,14 euros.

Cerca das 9 horas em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 1,02% para 5.622,09 pontos, com 16 'papéis' a subirem, um a descer (REN, -0,19% para 2,67 euros) e dois a manterem a cotação (Ibersol em 5,56 euros e Novabase em 4,04 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as dos CTT e da Altri, que avançavam 2,62% para 4,50 euros e 2,35% para 5,89 euros, respetivamente.

Outras das ações que mais se valorizavam eram as das EDP Renováveis, Navigator e Semapa, que subiam 1,81% para 22,56 euros, 1,79% para 3,30 euros e 1,45% para 11,20 euros.

No mesmo sentido, as ações da Corticeira Amorim, EDP e Sonae avançavam 1,32% para 9,98 euros, 1,26% para 3,63 euros e 1,17% para 4,32 euros.

Já pelas 09:22, as ações da Greenvolt, que abriram em alta, desciam 0,33% para 6,13 euros.

Antes da abertura do mercado, a Greenvolt anunciou que fechou 2021 com um resultado líquido de 11,9 milhões de euros, o que representa um crescimento de 2,8% face ao ano anterior.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, à espera das decisões de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), que previsivelmente subirá as taxas de juro pela primeira vez desde 2018.

Sem perder de vista a Guerra na Ucrânia, a possibilidade de a Rússia entrar em incumprimento e a evolução da pandemia na China, a atenção dos mercados estará posta na reunião da Fed, que se espera que suba pela primeira vez as taxas de juro desde 2018, num contexto de inflação elevada.

Depois de ter fechado abaixo de 100 dólares por barril na terça-feira devido à possibilidade de que finalmente se alcance um acordo diplomático entre Kiev e Moscovo e a situação da pandemia na China, o Brent abriu hoje de novo em alta.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 1,82% para 33.544,3 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,92% para 12.948,62 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0967 dólares, contra 1,0938 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 102,92 dólares, mas depois de ter fechado a 99,91 dólares na terça-feira, pela primeira vez abaixo de 100 dólares desde 1 de março.