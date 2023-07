Bolsa de Lisboa em alta com EDP Renováveis a subir mais de 2%

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Julho, 2023 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava em alta esta quarta-feira, mantendo a tendência da abertura, com as ações da EDP Renováveis a subirem 2,22% para 17,98 euros.

Cerca das 09h05 em Lisboa, o PSI avançava 0,69% para 6 094,23 pontos, com a cotação de 10 'papéis' a subir, de cinco a descer e de um a manter-se (Ibersol em 7,0 euros).

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da Greenvolt, BCP e EDP, que subiam 1,32% para 6,14 euros, 1,10% para 0,25 euros e 1,02% para 4,26 euros.

As ações da REN, Navigator e Galp também avançavam, designadamente 0,81% para 2,49 euros, 0,71% para 3,13 euros e 0,49% para 11,19 euros.

As outras duas ações que subiam eram as da Sonae e da Semapa, que se valorizavam 0,37% para 0,95 euros e 0,31% para 12,84 euros.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins, Corticeira Amorim e CTT desvalorizavam-se 0,61% para 26,04 euros, 0,59% para 10,10 euros e 0,55% para 3,61 euros.

As ações da Mota-Engil e da Altri eram as outras duas que caíam, nomeadamente 0,22% para 2,32 euros e 0,05% para 4,16 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam a negociar em alta esta quarta-feira, à espera da taxa de inflação da zona euro em junho, depois de a taxa de inflação do Reino Unido ter caído para 7,9% no mês passado.

As bolsas europeias mantinham a tendência positiva de terça-feira, animadas por Wall Street, que subiu fortemente após a publicação de novos resultados empresariais melhores do que o previsto e onde hoje serão publicados mais resultados empresariais, incluindo os da Goldman Sachs, Tesla e Netflix.

A taxa de inflação homóloga do Reino Unido desceu para 7,9% em junho, o nível mais baixo desde março de 2022, contra 8,7% em maio, informou esta quarta-feira o gabinete nacional de estatísticas britânico (ONS).

Os analistas do IG explicam que estes dados proporcionam "algum" alívio ao Banco de Inglaterra, embora "isto não afete a subida de 50 pontos base" que os mercados antecipam para agosto.

Os mercados do Velho Continente aguardam a publicação dos dados da inflação na zona euro, que, segundo os mesmos analistas da IG, são "importantes tendo em vista a próxima reunião do Banco Central Europau (BCE), a 27 de julho, embora o mercado já esteja a descontar uma subida da taxa de juro em 25 pontos base".

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1230 dólares, contra 1,1215 dólares na terça-feira e 1,1233 dólares a 17 de julho, um máximo desde março de 2022.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,66 dólares, contra 79,63 dólares na terça-feira e 71,82 a 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.