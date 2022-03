Bolsa de Lisboa em alta, com EDP Renováveis e CTT e subirem 2,01% e 1,96%

Bolsa de Lisboa em alta esta quinta-feira de manhã © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da EDP Renováveis e dos CTT a subirem 2,01% para 22,30 euros e 1,96% para 4,68 euros.

Cerca das 9.30 horas em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,87% para 5.670,79 pontos, com 14 'papéis' a subirem, três a descerem e dois a manterem a cotação (Greenvolt em 6,08 euros e Novabase em 4,89 euros).

Às ações da EDP Renováveis e dos CTT seguiam-se as da NOS e da Semapa, que avançavam 1,37% para 3,71 euros e 1,24% para 11,42 euros, respetivamente.

Os CTT anunciaram na quarta-feira que o seu lucro mais do que duplicou (130,4%) no ano passado, face a 2020, para 38,4 milhões de euros.

Hoje, outras das ações que mais se valorizavam eram as da Pharol e da EDP, que subiam 1,03% para 0,08 euros e 0,59% para 4,27 euros.

Em sentido contrário, as ações do BCP eram as que mais desciam, designadamente 0,88% para 0,15 euros.

A Sonae, que hoje apresentou resultados, subia 0,10% para 1,01 euros.

O lucro da Sonae atingiu 268 milhões de euros no ano passado, contra 71 milhões de euros em 2020, sendo "o valor mais elevado dos últimos oito anos", divulgou hoje o grupo dono da cadeia de hipermercados Continente.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje mistas, depois de a Reserva Federal dos EUA (Fed) ter subido os juros pela primeira vez desde 2018 e pendentes de um possível acordo entre Kiev e Moscovo para pôr fim à guerra.

Num dia em que se esperam as decisões de política monetária do Banco de Inglaterra, os investidores continuam focados nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia que levem a um cessar-fogo.

Wall Street fechou em alta na quarta-feira, depois da primeira subida das taxas de juro (de 0,25 pontos percentuais) da Fed desde 2018, aprovada para controlar a inflação.

A Fed, que subiu as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais e que prevê mais subidas para este ano, aumentou de 2,6% para 4,3% a previsão da taxa de inflação para 2022, e baixou a taxa de crescimento económico de 4%, estimada em dezembro, para 2,8%.

O banco central norte-americano também anunciou que espera começar a reduzir a carteira da dívida soberana num futuro próximo.

Hoje, além das decisões do Banco de Inglaterra, serão publicados o dado final da inflação da zona euro e os pedidos iniciais de desemprego e a produção industrial nos EUA.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 1,55% para 34.063,10 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,77% para 13.436,55 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1060 dólares, contra 1,0984 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 101,84 dólares, contra 99,02 dólares na quarta-feira, quando terminou pela segunda vez abaixo de 100 dólares desde 1 de março.