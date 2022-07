Bolsa de Lisboa em alta com Galp a liderar ganhos, a subir quase 3%

Ações da Altri a valorizar © DR

A bolsa de Lisboa estava estq quinta-feira em alta, com 14 das 15 ações do PSI a subirem, lideradas pelas da Galp, que se valorizavam 2,99% para 10,15 euros.

Cerca das 9.15 horas em Lisboa, o PSI avançava 1,12% para 5.949,53 pontos, com 14 'papéis' a subirem e um a cair (Jerónimo Martins, cuja cotação descia 0,75% para 21,20 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Greenvolt e da Altri, que se valorizavam 2,32% para 7,95 euros e 2,12% para 6,03 euros.

As ações do BCP, Navigator e Sonae eram outras das que mais subiam de cotação, designadamente 2,11% para 0,15 euros, 1,91% para 3,74 euros e 1,71% para 1,13 euros.

As outras ações que também subiam mais de 1% eram as da Semapa, Mota-Engil e CTT, estando a registar acréscimos de 1,55% para 13,12 euros, 1,33% para 1,22 euros e 1,16% para 3,05 euros.

Os outros cinco 'papéis' que subiam registavam acréscimos de cotação a variar entre 0,17% e 0,98%.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, à espera da publicação das atas da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que já este mês deverá subir as taxas de juro para travar a inflação.

Além das atas do BCE, os investidores vão estar pendentes da produção industrial na Alemanha, onde, segundo analistas citados pela Efe, se poderá assistir a um abrandamento do crescimento, com risco crescente devido à crise energética.

O possível corte do fornecimento de gás na Europa e com este, uma recessão no Velho Continente, levaram o euro a tocar mínimos desde há 20 anos.

Wall Street terminou na quarta-feira em alta ligeira depois da publicação das atas da última reunião da Reserva federal dos EUA (Fed), onde o banco central norte-americano reafirmou o seu compromisso de conter a inflação e não descartou subidas das taxas de juro maiores que as aprovadas até agora se for necessário.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em alta ligeira na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,23% para 31.037,68 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,35% para 11.361,85 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0192 dólares, contra 1,0173 dólares na quarta-feira, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 100,79 dólares, contra 100,69 dólares na quarta-feira.