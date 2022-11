Bolsa de Lisboa em alta com Galp a liderar os ganhos a subir mais de 2%

Porto, 12/08/2019 - Greve dos camionistas de matérias perigosas, várias bombas de gasolina na cidade do Porto. Bomba de gasolina da GALP no Freixo. ( José Carmo / Global Imagens ) © José Carmo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Novembro, 2022 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a liderarem os ganhos, a subirem 2,07% para 11,57 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI avançava 0,64% para 5.884,08 pontos, com 13 'papéis' a subirem, um a descer (CTT -0,46% para 3,22 euros) e um a manter a cotação (Corticeira Amorim em 8,83 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Altri, Navigator e Semapa, que subiam 1,08% para 5,61 euros, 0,79% para 3,81 euros e 0,70% para 14,30 euros.

As ações do BCP, EDP Renováveis e Sonae eram outras das que mais se valorizavam, designadamente 0,46% para 0,15 euros, 0,41% para 22,30 euros e 0,31% para 0,97 euros.

As outras quatro ações que subiam de cotação registavam acréscimos entre 0,13% e 0,31%.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em baixa, com os investidores a temerem o impacto económico de novos confinamentos e restrições na China para travar a expansão da covid-19.

Na China, o aumento de mortes relacionadas com a covid-19 e de contágios com o novo vírus levaram as autoridades a endurecer as restrições nalgumas zonas do país.

Além dos receios do impacto que pode ter a política 'covid-zero' na China, os investidores aguardam hoje a publicação dos indicadores PMI da indústria transformadora e dos serviços da zona euro e dos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, onde na quinta-feira é feriado do Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day), hoje serão divulgados os pedidos semanais de desemprego e as atas da última reunião da Reserva Federal dos EUA (Fed).

As atas da Fed podem dar mais informação sobre o que o banco central norte-americano pretende fazer em matéria de política monetária.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,18% para 34.098,10 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,36% para 11.174,41 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0334 dólares, contra 1,0296 dólares na terça-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2023 abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 89,01 dólares, contra 88,36 dólares na terça-feira e 81,34 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).