Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir 1,36%

A bolsa de Lisboa estava em alta esta sexta-feira e a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a subirem 1,36% para 11,92 euros.

Cerca das 9.20 horas em Lisboa, o PSI avançava 0,31% para 6.209,05 pontos, com 11 'papéis' a subirem de cotação, três a descerem e um inalterado (Greenvolt em 7,24 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da EDP Renováveis e Altri, que se valorizavam 1,10% para 23,03 euros e 0,98% para 6,18 euros, respetivamente.

Outros dos títulos que mais se valorizavam eram os da Corticeira Amorim, EDP e Sonae, cujas cotações avançavam 0,77% para 10,46 euros, 0,71% para 4,67 euros e 0,54% para 1,12 euros.

As ações da Jerónimo Martins e da REN subiam 0,53% para 18,82 euros e 0,52% para 2,88 euros.

Em sentido contrário, as ações da Navigator e do BCP eram as que mais desciam, designadamente 2,29% para 4,01 euros e 1,30% para 0,19 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, a seguir a tendência de Wall Street e à espera de vários indicadores, como o relatório do emprego nos EUA.

Os investidores aguardam hoje também a publicação do PMI dos serviços na Europa e continuam preocupados com a inflação, as subidas das taxas de juro, nos EUA por parte da Reserva Federal (Fed) e de uma recessão.

No mercado das matérias-primas, o petróleo Brent, de referência na Europa, continuava hoje em alta, depois de ter subido mais de 1% na quinta-feira e de a OPEP+, que inclui a Rússia, ter decidido aumentar a produção para 648.000 barris por dia em julho e agosto, mais 50% que o esperado, para tentar baixar o preço face à época de verão.

Este aumento extraordinário deve-se ao facto de a OPEP ter antecipado o aumento previsto de setembro (432.000 barris) para julho e agosto, quando a produção é aumentado em mais 216.000 barris, para compensar o corte de produção devido à queda da procura em 2020 devido à pandemia e à queda da produção da Rússia.

No mercado da dívida mantém-se a tensão à espera das subidas das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE), com os juros da dívida da Alemanha a subirem para 1,23%.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,33% para 33.248,28 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,69% para 12.316,90 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0750 dólares, contra 1,0744 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 117,40 dólares, contra 117,61 dólares na quinta-feira.