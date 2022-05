Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir 2,81%

Ações da Semapa a valorizar esta terça-feira © Semapa

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Maio, 2022 • 10:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava em alta, esta terça-feira, e a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a subirem 2,81% para 12,63 euros.

Cerca das 9.20 horas em Lisboa, o PSI avançava 0,36% para 6.317,66 pontos, com sete 'papéis' a subirem de cotação, cinco a descerem e três a manterem (Corticeira Amorim em 10,44 euros, Jerónimo Martins em 19,37 euros e REN em 2,91 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Semapa e Sonae, que se valorizavam 0,65% para 15,58 euros e 0,64% para 1,11 euros, respetivamente.

Outros dos títulos que mais ganhavam eram os do BCP, NOS e Atri, cujas cotações avançavam 0,62% para 0,20 euros, 0,30% para 3,98 euros e 0,25% para 5,97 euros.

Em sentido contrário, as ações da Mota-Engil, Navigator e Greenvolt eram as que mais desvalorizavam, já que baixavam respetivamente 4,06% para 1,37 euros, 0,81% para 4,14 euros e 0,80% para 7,41 euros.

As ações da EDP e dos CTT desciam 0,57% para 22,81 euros e 0,39% para 3,80 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, pendentes da taxa de inflação na zona euro em maio, enquanto o preço do petróleo sobe de novo, depois do acordo europeu para o embargo ao petróleo russo.

Na segunda-feira soube-se que a taxa de inflação continuou a subir em maio tanto em Espanha, para 8,7%, como na Alemanha, para 7,9%, indicadores que aumentam a pressão sobre os bancos centrais para continuarem a endurecer a política monetária com o objetivo de controlar o aumento dos preços.

Hoje vai ser divulgada a inflação na zona euro em maio.

"O facto de ainda não se poder confirmar o nível máximo da inflação na Europa, ao contrário do que parece acontecer nos EUA, continua a pressionar o Banco Central Europeu (BCE), com o mercado a antecipar uma taxa de juro de depósito de 0,55% no final de 2022, contra -0,5% atualmente", referem analistas citados pela Efe.

Além da inflação da zona euro, o mercado espera a publicação nos EUA do indicador de confiança do consumidor do Conference Board, que poderia continuar a deteriorar-se:

A bolsa de Nova Iorque esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado do Memorial Day nos EUA, depois de ter terminado em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1,76% para 33.212,96 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,33% para 12.131,13 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0746 dólares, contra 1,0786 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 123,45 dólares, um máximo desde pelo menos fevereiro de 2015, contra 121,67 dólares na segunda-feira.