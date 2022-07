Bolsa de Lisboa em alta com Mota-Engil a subir 1,84% e o BCP a cair mais de 2%

Ações da Mota-Engil a subir © Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Julho, 2022 • 10:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta, com a Mota-Engil a subir 1,84% para 1,22 euros e o BCP a cair 2,02% para 0,15 euros.

Cerca das 9.35 horas em Lisboa, o PSI avançava 0,30% para 5.895,55 pontos, com 11 'papéis' a subirem e quatro a descerem.

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as da Altri e da Navigator, que se valorizavam 1,81% para 5,91 euros e 1,77% para 3,69 euros.

As ações da Jerónimo Martins e da EDP Renováveis eram outras das que mais subiam de cotação, designadamente 1,32% para 21,38 euros, 1,16% para 23,45 euros e 1,03% para 3,74 euros.

Em sentido contrário, além das do BCP, as ações da Semapa e da Greenvolt desciam 1,81% para 13,02 euros e 1,17% para 7,60 euros.

A Greenvolt, empresa de energias renováveis, anunciou na terça-feira que concluiu o seu aumento de capital, no valor de quase 100 milhões de euros, com a procura a ascender a 186,8% da oferta.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, depois de terem registado perdas de 3% na terça-feira, pendentes das atas da última reunião da Reserva Federal dos EUA (Fed).

A Europa tentava hoje recuperar das perdas da véspera numa sessão em que o euro continua a afundar-se para mínimos desde 2002 e se aproxima da paridade pela primeira vez em 20 anos, sublinham analistas do Singular Bank, citados pela Efe.

Os mesmos analistas acreditam que os mercados antecipam indicadores macroeconómicos da zona euro fracos e expectativas económicas negativas, marcadas pelo risco de um corte do fornecimento de gás pela Rússia que poderiam induzir o Banco Central Europeu (BCE) a uma maior desalavancagem em relação à política monetária da Fed, que poderia aumentar os fluxos de capital para os EUA em detrimento de países europeus.

No mercado de matérias-primas, o Brent, petróleo de referência da Europa, subia hoje para cerca de 105 euros, depois de se ter afundado quase 10% na terça-feira devido aos receios de uma contração da procura devido à desaceleração da economia mundial.

Os analistas recordam que o mercado se mantém atento perante a possibilidade de que a economia mundial entre em recessão depois do endurecimento das políticas monetárias para controlar a inflação, a que se junta a previsível crise energética na Europa no meio da invasão da Ucrânia e pela Rússia.

Neste contexto, além das atas da última reunião da Fed, os investidores estarão muito pendentes da publicação de novos indicadores macroeconómicos, como o índice PMI dos EUA e as vendas a retalho da zona euro.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou mista na terça-feira, com o Dow Jones a cair 0,42% para 30.967,82 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,75% para 11.322,24 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0259 dólares, contra 1,0245 dólares na terça-feira, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 104,84 dólares, contra 102,77 dólares na terça-feira.