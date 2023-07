Bolsa de Lisboa em alta ligeira com a Galp a subir mais de 3,3%

© Unsplash

A bolsa de Lisboa estava em alta ligeira esta segunda-feira, a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a subirem 3,32% para 11,97 euros, depois dos lucros da petrolífera terem aumentado 21% no primeiro semestre.

Cerca das 09h40 em Lisboa, o PSI avançava 0,02% para 6 163,24 pontos, com a cotação de seis 'papéis' a subir, de nove a descer e de um a manter (REN em 2,49 euros).

A Galp obteve resultados líquidos de 508 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 21% que no mesmo período de 2022, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera afirma que o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu os 1787 milhões de euros na primeira metade do ano, menos 16% do que no mesmo período de 2022.

Às ações da Galp seguiam-se às da Jerónimo Martins, EDP e EDP Renováveis, que subiam 0,40% para 24,98 euros, 0,35% para 4,32 euros e 0,14% para 17,48 euros, respetivamente.

As ações da Greeenvolt e da Navigator também avançavam, designadamente 0,08% para 6,39 euros e 0,06% para 3,19 euros.

Em sentido contrário, as ações dos CTT, BCP e Altri desciam 3,77% para 3,57 euros, 2,12% para 0,25 euros e 1,16% para 4,28 euros.

As ações da Ibersol, Semapa e Mota-Engil recuavam 1,15% para 6,90 euros, 0,45% para 13,26 euros e 0,40% para 2,43 euros.

As outras três ações que desciam eram as da Sonae, Corticeira Amorim e NOS, que desciam 0,35% 0,99 euros, 0,19% para 10,34 euros e 0,12% para 3,44 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam a negociar mistas esta segunda-feira, pendentes da inflação de julho na zona euro, bem como do PIB do segundo trimestre do ano.

O principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, subiu hoje 1,26% na segunda-feira, depois de o Banco do Japão (BoJ) ter anunciado que decidiu dar maior margem de manobra aos rendimentos a longo prazo e graças à fraqueza do iene, que beneficia os exportadores.

Na sexta-feira, Wall Street fechou em alta, com o Dow Jones a subir 0,50% para 35 459,29 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a avançar 1,90% para 14 316,66 pontos, contra o atual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1020 dólares, contra 1,1016 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,31 dólares, contra 84,41 dólares na sexta-feira.