Bolsa de Lisboa em baixa com Altri a cair mais de 3,5%

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Novembro, 2022 • 09:47

A bolsa de Lisboa estava hoje em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Altri a liderar as perdas, já que caíam 3,53% para 5,33 euros.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o PSI descia 0,39% para 5.857,14 pontos, com 11 'papéis' a descerem, três a subirem e um a manter a cotação (Semapa em 14,10 euros).

Às ações da Altri seguiam-se as da Mota-Engil, NOS e CTT, que recuavam 0,96% para 1,23 euros, 0,87% para 3,89 euros e 0,78% para 3,16 euros.

Na quinta-feira à tarde, a Altri anunciou que os seus lucros subiram 29,9% para 117,4 milhões nos primeiros nove meses de 2022, com o grupo a destacar uma "maior eficiência" a ajudar na obtenção destes resultados.

As ações da EDP Renováveis e da Jerónimo Martins desciam 0,74% para 22,75 euros e 0,66% para 21,10 euros.

As outras cinco ações que desciam de cotação registavam decréscimos entre 0,19% e 0,36%.

Em sentido contrário, as ações da Greenvolt, BCP e Corticeira Amorim subiam, designadamente 0,62% para 8,11 euros, 0,52% para 0,15 euros e 0,11% para 8,86 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje mistas, com os investidores à espera da reabertura de Wall Street na parte da tarde e pendentes da expansão da covid-19 na China.

A bolsa de Nova Iorque volta hoje a operar da parte da tarde, depois de ter estado fechada na quinta-feira devido ao feriado do Thanksgiving Day.

Na China, o aumento de mortes relacionadas com a covid-19 e de contágios com o novo vírus levaram as autoridades a endurecer as restrições nalgumas zonas do país, incluindo a impor novos confinamentos.

Na quinta-feira, a Bolsa de Wall Street esteve fechada devido ao Dia de Ação de Graças, feriado nos EUA, depois de ter terminado em alta, com o Dow Jones a subir 0,28% para 34.194,06 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou na quarta-feira a valorizar-se 0,99% para 11.285,32 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0426 dólares, contra 1,0409 dólares na quinta-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2023 abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 86,00 dólares, contra 85,34 dólares na quinta-feira e 81,34 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).