Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a cair mais de 2%

Ações do BCP estão a cair esta terça-feira © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2022 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações do BCP a caírem 2,42% para 0,15 euros.

Cerca das 9.15 horas em Lisboa, o PSI recuava 0,56% para 6.020,34 pontos, com nove 'papéis' a descerem, cinco a subirem e um a manter a cotação (Jerónimo Martins em 21,18 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da Sonae e da Galp, que se desvalorizavam 1,48% para 1,13 euros e 1,37% para 10,78 euros.

As ações da Altri, Mota-Engil e REN eram outras das que mais desciam de cotação, designadamente 1,32% para 6,35 euros, 1,30% para 1,21 euros e 0,69% para 2,88 euros.

Em sentido contrário, a EDP Renováveis, Semapa e CTT subiam 1,46% para 23,56 euros, 1,02% para 13,84 euros e 0,81% para 3,11 euros, respetivamente.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, animadas com bons indicadores económicos da China, apoiados no levantamento das restrições impostas para travar a pandemia.

Apesar do indicador dos serviços na China ter subido em junho ao maior ritmo no espaço de um ano na sequência do levantamento das restrições impostas para travar a pandemia, analistas citados pela Efe sublinham que a manutenção da política zero covid-19 na China, que se está a traduzir em novos confinamentos, pode complicar uma recuperação sustentável.

"O risco está que um possível surto se estenda a regiões económicas chave no setor da indústria transformadora e com o consequente potencial impacto negativo nas cadeias de produção globais", alertam os analistas.

As subidas das cotações ocorrem apesar de se manter no mercado o receio em relação à alta inflação, pressionada pelos preços do gás natural, que está em níveis máximos de quatro meses.

No outro lado do Atlântico, Wall Street esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado do Dia da Independência nos EUA, depois de ter terminado em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1,05% para 31.097,26 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,90% para 11.127,84 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0402 dólares, contra 1,0423 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 113,27 dólares, contra 113,27 dólares na segunda-feira.