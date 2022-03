Bolsa de Lisboa em baixa com CTT e Altri a caírem 3,5%% e 2,0%

As ações dos CTT e da Altri a caíram 3,53% para 4,51 euros e 2,01% para 5,65 euros © DANIEL SORABJI / AFP

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações dos CTT e da Altri a caírem 3,53% para 4,51 euros e 2,01% para 5,65 euros.

Cerca das 9.20 horas em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 0,28% para 5.676,55 pontos, com 10 'papéis' a descerem a cotação e nove a subirem.

Às ações dos CTT e da Altri seguiam-se as da Sonae, da NOS e da Galp Energia, que desciam 1,84% para 1,02 euros, 1.17% para 3,70 euros e 0,84% para 10,69 euros.

Na quinta-feira, a Altri anunciou num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que os lucros quintuplicaram em 2021, atingindo 123,7 milhões de euros, face aos 24,7 milhões de euros obtidos em 2020.

"O resultado líquido do Grupo Altri, já excluindo a GreenVolt, atingiu cerca de 123,7 milhões de euros, um aumento significativo ao comparar com 24,7 milhões de euros registados em 2020", indicou o grupo.

Em sentido contrário, as ações da Novabase, Ibersol e EDP Renováveis eram as que mais subiam, designadamente 1,89% para 4,85 euros, 1,45% para 5,60 euros e 1,17% para 22,52 euros.

As ações da EDP, REN e Ramada Investimentos eram outras das que mais se valorizavam, estando a subir 0,81% para 4,34 euros, 0,75% para 2,69 euros e 0,56% para 7,24 euros.

A Ramada Investimentos também anunciou na quinta-feira num comunicado enviado à CMVM que o lucro do grupo mais do que duplicou no ano passado para 15 milhões de euros, face aos 6,9 milhões de euros que tinha registado em 2020.

De acordo com a empresa, as receitas totais ascenderam a 144,9 milhões de euros, um aumento de 40,3%, em relação ao período homólogo, sendo que os custos totais, de 122,7 milhões de euros cresceram 35,9% face ao ano anterior.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, pendentes da reunião telefónica que manterão hoje os presidentes dos EUA e da China sobre a guerra na Ucrânia.

Depois de vários dias em alta, as bolsas europeias abriram hoje em baixa, pendentes da falta de avanços nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia para alcançar um cessar-fogo.

Os mercados vão estar focados na reunião pelo telefone entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, sobre o conflito entre Kiev e Moscovo.

A estimativa de que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode alargar-se ainda mais do que o esperado disparou na quinta-feira o preço do petróleo, que no caso do Brent, de referência na Europa, estava hoje de novo a subir para valores acima dos 108 dólares.

A bolsa de Wall Street terminou em alta na quinta-feira, depois da Rússia ter assegurado que tinha pago os juros da dívida no valor de 117 milhões de dólares apesar das sanções impostas pelo Ocidente.

O Banco de Inglaterra subiu na quinta-feira a taxa de juro base em 0,25 pontos percentuais, o terceiro aumento consecutivo, depois da Reserva Federal dos EUA (Fed) na quarta-feira ter subido, pela primeira vez desde 2018, as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais, previsto mais subidas para este ano, aumentado de 2,6% para 4,3% a previsão da taxa de inflação para 2022, e baixado a taxa de crescimento económico de 4%, estimada em dezembro, para 2,8%.

O banco central norte-americano também anunciou que espera começar a reduzir a carteira da dívida soberana num futuro próximo.

Para todos os bancos centrais, a guerra na Ucrânia representa um novo dilema: a perturbação do mercado energético e de outras matérias-primas (trigo, alumínio) está a fazer subir os preços, o que irá agravar a inflação que já estava a acelerar acentuadamente antes do conflito, e deverá pesar no crescimento.

Os bancos centrais devem, portanto, escolher entre manter políticas monetárias ultra-acomodatícias, correndo o risco de ver a inflação instalar-se, ou aumentar as suas taxas, o que pesa sobre a capacidade de empréstimo e crédito dos indivíduos e das empresas.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,23% para 34.480,76 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,33% para 13.614,78 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1076 dólares, contra 1,1127 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 107,39 dólares, contra 106,64 dólares na quinta-feira.