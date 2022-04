Bolsa de Lisboa encerra a subir 0,78% com Sonae a liderar os ganhos

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em alta, com o índice PSI a subir 0,78% para 5.932,30 pontos, tendo a Sonae liderado as subidas com uma valorização de 2,20%.

Das 15 cotadas que integram este índice, 12 subiram e três desceram. A Sonae liderou as subidas e avançou 2,20% para 1,02 euros, tendo a Altri liderado as descidas ao perder 0,24% para 6,24 euros.

Nas maiores subidas do PSI ficaram ainda a Corticeira Amorim (1,97% para 9,82 euros), a Galp (1,69% para 11,15 euros) e os CTT (1,67% para 4,27 euros).

Os acionistas da Corticeira Amorim aprovaram esta quinta-feira por unanimidade a distribuição de um dividendo bruto de 20 cêntimos por ação relativo a 2021 e as contas do exercício passado, em que o lucro consolidado aumentou 16,2%, para 74,8 milhões de euros.

Com subidas inferiores a 1,00% terminaram o BCP (0,82% para 0,15 euros), a Greenvolt (0,73% para 6,88 euros), a EDP (0,70% para 4,48 euros), a REN (0,69% para 2,93 euros) e a Semapa (0,61% para 13,14 euros).

A valorizar-se de forma mais modesta terminaram a EDP Renováveis (0,35% para 22,87 euros), a Jerónimo Martins (0,19% para 20,62 euros) - que esta quinta-feira divulga resultados do primeiro trimestre - e a Nos (0,10% para 4,04 euros).

Em sentido contrário, a Mota-Engil desceu 0,16% para 1,27 euros e a Navigator caiu 0,10% para 3,86 euros.

No resto da Europa, as principais bolsas terminaram no 'verde': Frankfurt subiu 1,35%, Londres 1,13%, Paris 0,98%, Milão 0,95% e Madrid 0,41%.

Na bolsa de Nova Iorque, pelas 17:00 em Lisboa, o índice Dow Jones subia 0,41% e o Nasdaq 0,76%, enquanto o Nasdaq valorizava 0,58%.