Bolsa de Lisboa encerra em alta com Galp a subir 3,72%

Galp liderou as subidas com um aumento de 3,72% para 11,28 euros © Filipe Amorim / Global Imagens

24 Junho, 2022 • 17:43

A bolsa de Lisboa encerrou em alta, esta sexta-feira, com o índice PSI a avançar 1,84% para 6.030,46 pontos, destacando-se a Galp, com um aumento de 3,72%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 subiram e a Semapa desceu 0,15% para 13,28 euros.

A liderar as subidas ficou a Galp, que aumentou 3,72% para 11,28 euros.

Entre os principais ganhos figuram ainda os CTT, que se valorizaram 3,41% para 3,18 euros, a GreenVolt, que subiu 2,94% para 7,00 euros, a REN, que totalizou mais 2,37% para 2,81 euros, a Altri, que ascendeu 1,95% para 6,26 euros, a Navigator que aumentou 1,86% para 3,83 euros e a Jerónimo Martins, que somou 1,72% para 19,56 euros.

Com as maiores subidas ficaram também a EDP Renováveis, que alcançou mais 1,56% para 22,85 euros, a EDP, que ganhou 1,42% para 4,49 euros, o BCP, que adicionou 1,33% para 0,17 euros, a NOS, com mais 1,30% para 3,89 euros e a Corticeira Amorim, que progrediu 1,16% para 10,44 euros.

Com ganhos inferiores a 1% ficaram a Sonae SGPS (1,13 euros) e a Mota-Engil (1,28 euros).

No resto da Europa, Paris somou 3,23%, Londres 2,68%, Madrid 1,70% e Frankfurt 1,59%.

Notícia atualizada às 17.50 horas.